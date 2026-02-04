2026年4月、西宮・夙川にIT特化型学童「Hatch夙川 for kids」が誕生！2月15日(日)に無料体験会を開催。
にしのみやCoworking コワクラ（兵庫県西宮市、代表：サウンズファン株式会社 上原 英司）は、2026年4月より、IT・ゲームに特化した次世代型学童保育「Hatch夙川 for kids」を開校いたします 。これに先立ち、2026年2月15日(日)に、実際にゲーム制作やプログラミングを体験できる無料体験会を開催することをお知らせいたします 。
■ 「Hatch夙川 for kids」とは
「Hatch夙川 for kids」は、単にお子様を預かるだけの施設ではありません 。平日の放課後、子どもたちが大好きなパソコンやゲームの世界をトコトン深掘りできる、IT特化型の新しい居場所です 。
「遊び」を「学び」へ転換することをコンセプトに、ITスキルだけでなく、自ら考え、創り出す力を養うことを目的としています 。
■ 2月15日(日) 無料体験会の内容
当日は、プロも使用するツールや人気のゲームを通じ、IT探求の一端を体験いただけます 。
Roblox studio体験: 大人気ゲーム「Roblox」内で、自分だけのアスレチック作りに挑戦 。
Unityゲーム体験: プロの現場でも使われる「Unity」で制作されたゲームを実際にプレイ 。
Minecraft体験: 建築だけでなく、マイクラの世界を通じて論理的思考を育みます 。
プログラミング能力検定体験: クイズ感覚で自分の実力をチェックし、基礎に触れます 。
【体験会お申し込みURL】
https://bit.ly/3Oi8qV9
■ 施設概要
名称: Hatch夙川 for kids
サービス開始: 2026年4月
対象: 小学3年生以上（2026年4月時点）
利用時間: 平日 15:00～19:00（時間内での自由参加）
アクセス: 阪急夙川駅から徒歩2分（夙川グリーンタウン3階 にしのみやCoworking コワクラ）
■ チーフメンター 上原英司の想い
「パソコンやゲームのことをもっと知りたいけれど、周りに聞いても分からないと言われてしまった」 。そんな子どもたちの熱い好奇心を受け止める場所を作りたいという想いが、Hatch夙川の原点です 。
ゲームやパソコンは、情熱さえあれば自分を表現する最高の武器になります 。夙川の地から、未来のクリエイターが生まれる瞬間を全力でサポートしてまいります 。
■ 運営会社・お問い合わせ先
にしのみやCoworking コワクラ（サウンズファン株式会社）
担当者: 代表 上原 英司
TEL: 050-3561-5858
Email: info@sounds-fun.co.jp
公式URL: https://kowakura-labo.com/curriculum/hatch/
※メディア関係者様へ：教室の雰囲気や過去の制作事例、ロゴデータなどの画像素材提供が可能です。お気軽にお問い合わせください 。
Hatch夙川 for kids体験会チラシ画像
Hatch夙川 小教室の様子
Minecraft
マイクラで建築やレッドストーン回路を極める
Roblox
Roblox studioでゲームワールドを作ったり、新しいゲームを仲間と遊んだり
Unity
本格的なゲームづくりにチャレンジ