「かながわパフォーミングアーツアワード2026 ファイナル」の上演団体が決定しました！

神奈川県令和８年１月から３月にかけて、文化芸術のフェスティバル「かながわマグカルフェスティバル2026」（略して「マグフェス’26」）を開催します。そのプログラムのひとつとして行われる「かながわパフォーミングアーツアワード2026 ファイナル」の上演団体が決定しましたのでお知らせします。

１ 概要

29の応募団体の中から事前審査によって選出された５団体が、令和８年３月15日（日曜日）にKAAT神奈川芸術劇場（大スタジオ）で上演し、審査にてグランプリを決定します。

<かながわパフォーミングアーツアワード2026 特設ホームページ>

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/magfes26/paa/

２ 日時

令和８年３月15日（日曜日） 11時開演

３ 場所

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ（横浜市中区山下町281）

４ 上演団体（50音順）

ＯＮ（神奈川県）

加藤綾子（東京都）

BAZAR（秋田県、岩手県、東京都）

ふむふむ（東京都）

ルサンチカ（東京都）

５ 賞金及び特典付与

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1443_1_a5314b8dbad8736dfd7ddc4fc4afc303.jpg?v=202602040551 ]

６ 審査委員（50音順）

稲葉賀恵（演出家）

笠松泰洋（作曲家）

楫屋一之（神奈川県文化スポーツ観光局舞台芸術プロデューサー）

北村明子 (振付家・ダンサー・桜美林大学芸術文化学群教授)

スズキ拓朗（振付家・演出家・ダンサー）

矢内原美邦（振付家・劇作家・演出家）

７ チケット取扱<令和８年２月５日（木曜日）販売開始>

tvkチケットカウンター

・インターネット https://www.tvk-ticket.jp/

・電話 0570-003-117（平日 10時00分から15時00分）

チケットぴあ

・インターネット https://t.pia.jp/

イープラス

・インターネット https://eplus.jp/magfes/

チケットかながわ

・インターネット https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc

・電話 0570-015-415（10時00分から18時00分）

・窓口 KAAT神奈川芸術劇場２階（10時00分から18時00分）

８ 料金

一般1,000円 高校生以下500円（未就学児膝上鑑賞無料）

９ 取材について

取材を希望される方は、令和８年３月11日（水曜日）までに問合せ先に御連絡ください。

（参考１）「かながわマグカルフェスティバル（マグフェス’26）」

令和８年１月から３月の開催期間中、県立青少年センタースタジオHIKARI等において、 演劇やダンスなど多様な文化芸術イベントを開催します。各公演の詳細はホームページを御確認ください。

＜マグフェス’26 ホームページ>

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/magfes26.html

（参考２）「かながわパフォーミングアーツアワード2026」

平成26年度に開始した短編演劇の大会を受け継ぎ、令和元年から「かながわ短編演劇アワード」として開催してきましたが、「演劇」に限らず、身体性を伴う舞台芸術を幅広く対象とするため、令和５年度より「かながわパフォーミングアーツアワード」へと名称をリニューアルし、30分以内の作品を上演します。

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1443-d0711c83bec98b2dbad4f990a4b3912a.pdf

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局文化課 文化創造グループ

電話045-285-0220