「かながわパフォーミングアーツアワード2026 ファイナル」の上演団体が決定しました！
１ 概要
29の応募団体の中から事前審査によって選出された５団体が、令和８年３月15日（日曜日）にKAAT神奈川芸術劇場（大スタジオ）で上演し、審査にてグランプリを決定します。
<かながわパフォーミングアーツアワード2026 特設ホームページ>
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0204/magfes26/paa/
２ 日時
令和８年３月15日（日曜日） 11時開演
３ 場所
KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ（横浜市中区山下町281）
４ 上演団体（50音順）
ＯＮ（神奈川県）
加藤綾子（東京都）
BAZAR（秋田県、岩手県、東京都）
ふむふむ（東京都）
ルサンチカ（東京都）
５ 賞金及び特典付与
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1443_1_a5314b8dbad8736dfd7ddc4fc4afc303.jpg?v=202602040551 ]
６ 審査委員（50音順）
稲葉賀恵（演出家）
笠松泰洋（作曲家）
楫屋一之（神奈川県文化スポーツ観光局舞台芸術プロデューサー）
北村明子 (振付家・ダンサー・桜美林大学芸術文化学群教授)
スズキ拓朗（振付家・演出家・ダンサー）
矢内原美邦（振付家・劇作家・演出家）
７ チケット取扱<令和８年２月５日（木曜日）販売開始>
tvkチケットカウンター
・インターネット https://www.tvk-ticket.jp/
・電話 0570-003-117（平日 10時00分から15時00分）
チケットぴあ
・インターネット https://t.pia.jp/
イープラス
・インターネット https://eplus.jp/magfes/
チケットかながわ
・インターネット https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc
・電話 0570-015-415（10時00分から18時00分）
・窓口 KAAT神奈川芸術劇場２階（10時00分から18時00分）
８ 料金
一般1,000円 高校生以下500円（未就学児膝上鑑賞無料）
９ 取材について
取材を希望される方は、令和８年３月11日（水曜日）までに問合せ先に御連絡ください。
（参考１）「かながわマグカルフェスティバル（マグフェス’26）」
令和８年１月から３月の開催期間中、県立青少年センタースタジオHIKARI等において、 演劇やダンスなど多様な文化芸術イベントを開催します。各公演の詳細はホームページを御確認ください。
＜マグフェス’26 ホームページ>
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/magfes26.html
（参考２）「かながわパフォーミングアーツアワード2026」
平成26年度に開始した短編演劇の大会を受け継ぎ、令和元年から「かながわ短編演劇アワード」として開催してきましたが、「演劇」に限らず、身体性を伴う舞台芸術を幅広く対象とするため、令和５年度より「かながわパフォーミングアーツアワード」へと名称をリニューアルし、30分以内の作品を上演します。
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1443-d0711c83bec98b2dbad4f990a4b3912a.pdf
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局文化課 文化創造グループ
電話045-285-0220