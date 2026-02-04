血管年齢を自宅で。血管の硬さ指標API,AVI搭載「家庭用パセーサ」試作機完成

株式会社志成データム

株式会社志成データム（本社：東京都、代表取締役：斎藤 之良）は、理化学研究所・産業技術総合研究所との共同研究から生まれた血管指標「API（動脈圧容積指標）」「AVI（動脈速度脈波指標）」を測定できる血圧計、「家庭用パセーサ（Vascular Aging Monitor System）」試作機が完成したことをお知らせいたします。本製品は、2026年内の製品化を目指しており、これに先立ち、神奈川県と未病改善に向けた共同実証事業を推進しており、テレビ神奈川（TVK）でも特集放映が決定しております。

家庭用パセーサの試作品イメージ

（未承認医療機器につき販売授与できません。）

■ 背景：国の戦略が求める「数値化された未病管理」

政府が閣議決定した「健康・医療戦略」では、国民の健康寿命延伸に向けた「未病（ME-BYO）」対策の推進が明記されています。その際、客観的な「数値や指標」を用いた健康状態の可視化が極めて重要視されています。当社が開発する「API」「AVI」は、従来の血圧測定では捉えきれなかった血管の硬さ（物理的状態）を測定できる、国の戦略に合致した有力な指標候補です。原著論文も50編を超えて循環器臨床からストレス、睡眠、運動などの生活習慣まで国内外から多種多様な医学・生理学的エビデンスが蓄積されています。

■ 「家庭用パセーサ」が実現する新しい健康習慣

これまで医療機関向けに展開してきたパセーサの技術を、家庭用サイズに凝縮。

1.血管年齢の見える化: 毎日の血圧測定と同時に、血管の老化度（血管年齢）を算出。

2.物理法則に基づく信頼性: 統計的な推測に頼らず、血管の物理的挙動を捉える独自の解析アルゴリズム（API/AVI）を採用。

3.未病改善の見える化: 自宅で継続測定することで、食事や運動といった生活習慣改善の効果を「数値」で実感いただけます。

■ テレビ番組放映のお知らせ

2月8日（日）放送のテレビ神奈川（TVK）の番組にて、パセーサが詳しく紹介される予定です。神奈川県の未病への取り組みと、パセーサが創る未来の健康管理について是非ご覧ください。

・番組名: TVK「カナフルTV」 放映日時: 2026年2月8日（日）18:00～18:30

▽特集

『最新技術で未病を「見える化」～健康づくりを目指して～』

https://www.tvk-yokohama.com/kanaful/

■ 自治体・アカデミアとの強固な連携

本指標の社会実装に向けて、以下のプロジェクトが進行しています。

・神奈川県との共同実証: 神奈川県が強力に推進する「未病改善」に向け、API,AVIによる未病の見える化の実証事業を共同で継続中。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/prs/r3865742.html

・横浜市立大学による研究発表: 先日開催された「ME-BYO 科学技術フォーラム」において、共同研究先の横浜市立大学より本指標（血管年齢）を用いた研究成果が発表され、医学的・科学的な有効性が改めて示されました。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/me-byo-summit/summit/2025/scienceforum.html （後日神奈川県公式HPよりアーカイブ配信予定）

■クラウドファンディングの開始

クラウドファンディングサービス「READYFOR」より血管指標API,AVIの周知及び学術支援活動の資金調達を目的に近日中に募集を開始いたします。

https://readyfor.jp/

■ 今後の展望

当社は血管指標APIおよびAVIの社会実装を通じて、患者様のみならず、すべての国民が日常的に自らの『血管状態』を把握し、主体的に未病改善に取り組める社会の構築を目指します。健康寿命の延伸という大きな目標に向け、本技術のさらなる普及に邁進してまいります。

________________________________________

【株式会社志成データムについて】

会社概要

住所 〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-2-5まちだテクノパーク内センタービル4F

代表者名 代表取締役 斎藤 之良

事業内容 医療機器製造販売

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社志成データム 広報担当：斎藤 電話：042-798-4711 E-mail：info@shisei-d.co.jp