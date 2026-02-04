『黒子のバスケ Street Rivals』×「NBA」レジェンド選手コラボ開催！NBAレジェンド選手「トレイシー・マグレディ」が参戦！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、アニメ『黒子のバスケ』の3Dバスケゲーム『黒子のバスケ Street Rivals』（黒バスSR）が、2026年2月4日（水）より北アメリカのバスケットボールのプロリーグ「National Basketball Association（通称「NBA」）」のレジェンド選手たちとコラボを開催することをお知らせいたします。

■待ちに待った夢のコラボが実現！

本コラボでは、NBAのレジェンド選手たちがゲーム内に登場し、『黒子のバスケ』のキャラクターたちと熱い対戦を繰り広げます。

コラボ記念として、さまざまな特別報酬もご用意しておりますので、どうぞお見逃しなく。

■先陣を切るのは、伝説のT-MAC「トレイシー・マグレディ」！

登場期間：2026年2月4日(水)メンテナンス後～

「トレイシー・マグレディ(SF)」が、2月4日メンテナンス後より期間限定で「限定選手ガチャ」に登場！

『黒子のバスケ』の世界で、あの伝説的な「35秒13得点」の奇跡を再現しましょう。

さらに、今回のコラボでは更なる4人のレジェンド選手の参戦も決定しています。続報にもご期待ください！

■多彩なNBAコラボ期間限定イベント！

イベントでは、NBAレジェンド選手の獲得に加え、期間限定デザインのNBAコラボコートや選手の育成素材など、豊富な報酬を手に入れるチャンスです。

詳細はゲーム内でご確認ください。

■ゲーム概要

タイトル名：黒子のバスケ Street Rivals

ゲームジャンル：3Dバスケ対戦ゲーム

対応OS：iOS/Android

リリース日：2023年11月16日

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

権利表記：(C)️藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 (C)️2026 NBA Properties, Inc. All rights reserved. (C)️FIVECROSS

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/KRBS_SR

公式サイト：https://kurobas-sr.com/

■『黒子のバスケ』とは

『黒子のバスケ』は、藤巻忠俊が描く高校バスケットボールを舞台とした少年漫画作品であり、国内のみならず、海外でも高い人気を持つ。

コミックスの累計発行部数は3100万部を突破。

また、アニメ作品は、2011年10月3日発売の『週刊少年ジャンプ』43号にてテレビアニメ化が発表され、2012年4月から9月にかけて第1期が、2013年10月から2014年3月にかけて第2期が、2015年1月から6月にかけて第3期が放送されました。