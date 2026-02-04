【お名前プリントの名札工房】お買い物マラソン開催2/4(水) 20:00から！期間中はぴたプリがお得！５％OFFクーポン進呈

株式会社MIYABI

本日20時から楽天市場でスーパーSALE開催

開催期間【 2026年2月4日(水) 20：00 - 2026年2月10日(火) 01：59 】

株式会社MIYABI（本社：静岡県静岡市、代表取締役：植田雅俊）が運営する「お名前プリントの名札工房」では、お名前プリントシート「ぴたプリ」シリーズがお得に買える、５％OFFクーポンを配布いたします。

商品概要

2/4(水) 20:00から使える期間限定クーポンクーポン獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SEo1TS01RURFLUhQNU0tODBYNg--&rt=商品はこちらをチェック詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/onamaeprint/c/0000000006/

「名前付けが終わらない…」と感じる保護者が増える2月

2月に入り、入園・入学準備がいよいよ本格化してきました。

少しずつ必要なものを揃えてはいるものの、気づくと後回しになってしまうのが「名前付け作業」です。

体操服、肌着、靴下、タオル、給食袋…。

一つひとつは小さな作業でも、その数は想像以上。

洗濯で消えないか、剥がれないか、アイロンは失敗しないか--

地味だけれど、気を使う作業だからこそ、心の負担になりがちです。

忙しい毎日の中でも、少し楽になる選択肢

そんなお悩みに寄り添い、開発されたのが、お名前アイロンシール「ぴたプリ」です。

布製品にアイロンで貼り付けるだけ。

短時間でしっかり定着し、洗濯にも強いため、何度も書き直す手間を減らすことができます。

油性ペンでは書きにくい素材にも対応でき、見た目が整う点も好評です。

「全部終わった」と感じられる安心感を、少し早く手に入れられる。

そんなアイテムとして、入園・入学準備シーズンに選ばれています。

お買い物マラソン開催で、準備を進めやすい今

楽天市場ではお買い物マラソン開催期間、

入園・入学準備用品をまとめて揃えやすい時期となっています。

「ぴたプリ」クーポン施策を実施し、必要な分を無理なく準備できる環境を整えています。

入園・入学準備を、少しでも穏やかに

入園・入学は、子どもにとっても家族にとっても新しいスタート。

準備の負担を少し軽くすることで、その時間を前向きな気持ちで迎えられます。

後回しにしがちな名前付けこそ、早めに終わらせておく。

「ぴたプリ」は、忙しい毎日の中でも、そんな余裕をつくるお手伝いをしています。

私たちについて

当店は、名入れサービスを専門とする店舗でございます。

「名前は、自分だけの宝物。大切に、印すお店」。

このキャッチコピーのもと、お客様一人ひとりの「名前」を大切にし、特別な価値を持つものとして捉えております。自身の名前が刻まれた商品は、持ち主にとって特別な存在となり、感動をもたらすものと信じております。その感動をお届けするため、日々精進し、心を込めて商品を提供しております。

■オンラインショップ

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/onamaeprint/nmpt/

■SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/onamaeprint/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@onameprint

■お問い合わせ先

株式会社MIYABI

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978

E-MAIL／info-r@nafudaya.com

営業時間／9：00～17：00 定休日／土・日・祝日

※お休み中のご注文・お問い合わせは翌営業日のご返信となります。