金沢の本格冷凍ピザ「モリナポ」が「苺フェア」を開催！旬の苺×とろける濃厚ガナッシュの「チョコベリー」など3種のスイーツピザが登場

株式会社リエイグループ

金沢発の冷凍ピザブランド「モリナポ」（製造・販売 株式会社森山ナポリ：石川県金沢市三池町）は、人気が高い3種の苺をそれぞれ主役にした「苺フェア」を、2026年2月28日（土）まで期間限定で開催中です。

フェアの一押し商品は、「チョコベリーピザ」。トースターで焼き上げると、一面に敷き詰めたガナッシュが熱々にとろけ、濃厚な味わいの苺“あまおう”の酸味と絡み合います。また、果汁が豊かで甘酸っぱい“とちおとめ”とブルーベリーが、マスカルポーネチーズクリームと重なり合い、程よい甘さが口の中で広がる「ダブルベリーチーズクリーム」。甘みが強い“とちあいか”とマスカルポーネに、ピスタチオの食感と香りが食欲をそそる「苺とマスカルポーネのピザ」。品種の異なる苺を使用した３種類のピザをご用意いたしました。

苺それぞれの特徴を活かしたこの季節だけの期間限定のピザ。バレンタインのギフトや、ご褒美スイーツとしてもおすすめです。金沢の職人が手伸ばしで焼き上げた、心も体も温まるスイーツピザをご堪能ください。

商品紹介

チョコベリーピザ 1,750円（税込）

苺の品種：あまおう

主役は、甘みが強くほどよい酸味をもつ国産「あまおう」。一面に広がる自家製ガナッシュが、焼き上げとともに深いコクとほろ苦さを引き出す、贅沢なスイーツピザ。フレッシュな苺とブルーベリー、香ばしいアーモンドが重なり、チョコレートの余韻をいっそう引き立てます。

ダブルベリーチーズクリーム 1,690円（税込）

苺の品種：とちおとめ

ホイップベースの上に、自家製マスカルポーネチーズソースをたっぷりと重ねました。果汁豊かで甘酸っぱい「とちおとめ」と、ブルーベリーをふんだんに飾り、見た目にも華やかな仕上がりに。ジューシーな２種のベリーとまろやかなクリームが調和した、やさしい甘さのスイーツピザです。

苺とマスカルポーネのピザ 1,730円（税込）

苺の品種：とちあいか

フレッシュな風味のマスカルポーネチーズに、苺のコンポートピューレを合わせた自家製クリームをベースに使用。甘みが強く酸味が穏やかな“とちあいか”を一面にのせました。トースターで焼き上げると果実の甘さがさらに凝縮します。仕上げに散らしたピスタチオが、食感と香りのアクセントに。素材の調和が楽しめる大人のためのスイーツピザです。

■「苺フェア」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/19_1_9711023e303f8b2cd63856ee5a675c37.jpg?v=202602040251 ]

■モリナポ（森山ナポリ）とは

古都・金澤のひがし茶屋街のすぐそば「森山」で生まれた本格窯焼きの冷凍ピザ工房です。海や山に囲まれ、水も美味しい金澤は、豊かな食材の宝庫。その自然の恵みを活かし、素材一つひとつと丁寧に向き合い、心を込めてピザを焼き上げています。

＜モリナポ（森山ナポリ）のピザの特徴＞

モリナポのピザといえば、独自配合の生地が美味しさの秘訣。高温550度の石窯で一気に焼き上げた生地は、表面はカリッと香ばしく、中は驚くほどモチモチに。熟練の職人が毎日一枚一枚、丁寧に手で伸ばし、手焼きすることで生地内に気泡が生まれ、モリナポの最大の特徴であるもっちりとした食感を実現しています。手作りならではのこだわりが、具材の風味を最大限に引き立てます。

■会社概要

会社名 ： 株式会社森山ナポリ

設立 ： 2013年8月

所在地 ： 石川県金沢市三池町183番地

事業内容 ： 冷凍ピザの製造、販売

会社概要 ： https://www.moriyama-napoli.com/f/company

※株式会社森山ナポリは、株式会社リエイグループの100％子会社です

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/19_2_fed13d6d23dbfb91e71fa3bd8949ccdf.jpg?v=202602040251 ]