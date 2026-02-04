「Orient Star」から文字板のオープンワークを拡大した新デザインの『モダンスケルトン』登場

エプソン販売株式会社

ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」は、長年親しまれてきた『モダンスケルトン』の文字板デザインをリニューアルした最新5モデルを2026年3月5日より発売します。機械式ムーブメントの一部を見せる斬新な文字板のオープンワークをさらに広げ、スモールセコンドをサイズアップして個性的なフェイスを強調した新作はまた、放射目と砂地模様の仕上げにトレンディな色を組み合わせてそのデザインを引き立てています。

オリエントスターの『モダンスケルトン』は、2014年の誕生以来、国内外で人気を博すロングセラーモデルです。最新モデルは、長年親しまれてきた文字板デザインをリニューアル。特長的なオープンワークの面積を増やし、よりスケルトン的な要素を増した文字板へと生まれ変わりました。インデックスに沿って文字板のほぼ全周に及ぶレール状のオープンワークや、パワーリザーブ表示周辺のオープンワークは今回が初めてです。またオープンワークとともに印象的なのは、以前より大きくなり格段に見やすくなった6時位置のスモールセコンドです。これらのアップデートによって『モダンスケルトン』の個性が一段と強調されています。

『モダンスケルトン』の持ち味であるスタイリッシュな文字板は、新たな仕上げとカラーリングでいっそう魅力を高めています。上板に放射目仕上げを施したタイプは、落ち着いたグリーン、ブルー、グレー、ホワイトの4モデル。これらの色とオープンワークを通して下に見えるムーブメントが一体になり、新しいフェイスのデザインを作り上げています。もうひとつの仕上げは、型打ちによる砂地模様です。梨地よりさらにざらりとした質感を生むこの模様を彩るのは「ニュアンスカラー」と呼ばれるくすんだ色調のベージュです。放射目仕上げの文字板には、高品質ステンレススチール（SUS316L）のメタルバンドが組み合わされるのに対し、砂地模様の仕上げには文字板色にマッチするグレーのレザーバンドが用いられ、シックで洗練された味わいを醸します。

リニューアルによって新たなイメージを打ち出す『モダンスケルトン』に搭載された自動巻きムーブメントは、日差プラス25秒からマイナス15秒の安定した高精度で、50時間以上のパワーリザーブが備わる自社製キャリバーF6F44です。新しい文字板とシースルーバックの両側から眺められるその姿は、機械式の愛好家の目を大いに楽しませるでしょう。

詳細はこちら(https://orient-watch.com/ja/news/)からご確認ください。