九州レインボープライド2026年に向けた企業向け説明会を開催

九州レインボープライドは、2025年開催の振り返り（開催報告）とともに、2026年に向けた企画の方向性などを共有させていただき、企業としてQRPとどのように関わっていただけるのかをご検討いただく場としてオンライン説明会を開催します。企業がダイバーシティやLGBTQ+と向き合う「最初の一歩」として、検討の整理につながる情報提供ができればと思っています。また、説明会のお申し込み企業向けに期間限定のアーカイブ配信も予定しています。

2025年開催の振り返り

九州レインボープライドは、九州におけるLGBTQ+への理解促進と、多様な立場の人々が安心して参加できる社会の実現を目指し、継続的に取り組みを行ってきました。

2025年の開催では、当事者、市民、企業が同じ場に集い、対話や交流を通じて相互理解を深める機会となりました。企業の参加も年々広がり、LGBTQ+に関する取り組みを検討する企業にとって、実践的な学びの場としての役割も担っています。

課題と向き合い、新たなフェーズへ

一方で、2025年の開催を通して、運営面や体制面における課題も明らかになりました。

九州レインボープライドでは、これらの課題と真摯に向き合いながら、持続可能な取り組みへと再設計を進めています。

2026年は、これまでの拡大路線だけなく、一歩立ち止まり「質」を重視した関わり方へと舵を切る転換点の年と位置づけています。

QRPと企業との関わり方

九州レインボープライドでは、企業による協賛や参画をフレンドリーであることの「完成形の表明」ではなく、学びと試行のプロセスへの参加と捉えています。イベント会場では、参加者や他企業との直接的な対話を通じて、LGBTQへの理解を深めることができ、企業にとっては社員研修やフィールドワークの一環として側面も持ち合わせています。

企業向けオンライン説明会について

こうした考え方や今後の方向性をお伝えするため、企業向けオンライン説明会を開催します。

本説明会では、2025年開催の振り返りとともに、九州レインボープライドが新たなフェーズへ進むにあたっての考え方や、企業としてQRPとどのように関わっていただけるのかをご検討いただく場として情報共有をさせていただければと思っています。当日はオンライン開催とし、お申し込みいただいた企業向けに、期間限定でアーカイブ配信も予定しています。

開催概要

名称：

九州レインボープライド2026に向けた企業向け説明会

― ～企業がダイバーシティと向き合う、最初の話～ ―

日時：2026年2月25日(水)1300～（１h程度）

開催形式：オンライン

申し込み（Peatix）: https://qrpevent.peatix.com(https://qrpevent.peatix.com)

参加費：無料



最後に

九州レインボープライドは、企業がLGBTQに関する取り組みを、現実的に進めていくためのプラットフォームでありたいと考えています。

本説明会が、企業の皆さまにとって自社に合った関わり方を考えるきっかけとなれば幸いです。