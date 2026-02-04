トレンド感ある巾着フォルム。毎日のランチタイムが楽しみになるランチバッグが登場！

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は巾着タイプのランチバッグ、「オーリエル 保冷巾着バッグ」を2026年2月に新発売します。

オーリエル 保冷巾着バッグ

毎日の通勤、通学に持ち歩きたくなるアイテムを。新しいランチアイテムで揃えてみたくなる春の訪れ。サブヒロモリの“Sabu”ブランドは笑顔が広がる食卓を彩る家庭用品をご提案。この初春に登場する「オーリエル」ランチシリーズはからトレンド感のある保冷バッグが新登場。おしゃれな雰囲気と嬉しい機能で毎日のランチ生活を彩ります。

【商品の特徴】- しっかりサイズの保冷バッグ。大きな弁当箱もゆとりを持って入ります。開口部は巾着タイプ。きゅっと絞っておしゃれに持ち運びできます。- 前ポケットが２個付いています。スマホやマスクなどを入れて持ち運べます。- 内側はお手入れしやすいシルバーコーティング加工。保冷・保温効果を補助します。表生地は風合いのあるワッシャー加工されたナイロン素材。ワンポイントロゴが刺繍されています。- 「オーリエル」シリーズは2026年春発売のカジュアルなレディースランチシリーズ。トレンド感のあるカラーリングと使いやすい機能を両立しました。おしゃれなデザインでランチアイテムが揃っています。ギフトなどにもおすすめです。

開口部は巾着タイプできゅっと閉まります前ポケットが２個付いています内側はシルバーコーティング加工。ロゴ刺繍イメージ。

【商品の概要】

名称 ： オーリエル 保冷巾着バッグ

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 2,585円（税込）2,350円（税抜）

サイズ ： 幅30×奥14×高24cm（底幅20×奥14cm）

カラー ： オレンジ、グリーン、むらさき、グレー

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。