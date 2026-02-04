トレンド感ある巾着フォルム。毎日のランチタイムが楽しみになるランチバッグが登場！

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は巾着タイプのランチバッグ、「オーリエル　保冷巾着バッグ」を2026年2月に新発売します。




オーリエル　保冷巾着バッグ

毎日の通勤、通学に持ち歩きたくなるアイテムを。新しいランチアイテムで揃えてみたくなる春の訪れ。サブヒロモリの“Sabu”ブランドは笑顔が広がる食卓を彩る家庭用品をご提案。この初春に登場する「オーリエル」ランチシリーズはからトレンド感のある保冷バッグが新登場。おしゃれな雰囲気と嬉しい機能で毎日のランチ生活を彩ります。



【商品の特徴】
- しっかりサイズの保冷バッグ。大きな弁当箱もゆとりを持って入ります。
開口部は巾着タイプ。きゅっと絞っておしゃれに持ち運びできます。

- 前ポケットが２個付いています。スマホやマスクなどを入れて持ち運べます。

- 内側はお手入れしやすいシルバーコーティング加工。保冷・保温効果を補助します。表生地は風合いのあるワッシャー加工されたナイロン素材。ワンポイントロゴが刺繍されています。

- 「オーリエル」シリーズは2026年春発売のカジュアルなレディースランチシリーズ。トレンド感のあるカラーリングと使いやすい機能を両立しました。おしゃれなデザインでランチアイテムが揃っています。ギフトなどにもおすすめです。



開口部は巾着タイプできゅっと閉まります

前ポケットが２個付いています


内側はシルバーコーティング加工。

ロゴ刺繍イメージ。


【商品の概要】

名称　　　　： オーリエル　保冷巾着バッグ


発売開始日　： 2026年2月6日


販売料金　　： 2,585円（税込）2,350円（税抜）


サイズ　　　： 幅30×奥14×高24cm（底幅20×奥14cm）


カラー　　　： オレンジ、グリーン、むらさき、グレー



