クリエイティブエージェンシー Kontrapunkt、タイプファウンドリー「Kontrapunkt Type」をローンチ

Kontrapunktは、40年にわたり培ってきた書体デザインの知見をもとに、初のリテール向けタイプファウンドリー「Kontrapunkt Type」を発表しました。これまで主に企業向けに提供してきた高品質な書体を、より広く一般のデザイナーや企業が利用できる形で展開します。

同社はこれまで、LEGO、noma、Carlsberg、資生堂、三菱、日産、ASICS Tigerなど、数多くのグローバルブランドのためにカスタム書体やワードマークを制作してきました。文化や業界を越えて機能するタイポグラフィシステムを、それぞれのブランドの目的や文脈に合わせて設計してきた実績があります。

今回のタイプファウンドリーの立ち上げは、単なる新製品の発表ではなく、長年培ってきたクラフトと専門性を、より多くの人に開放する取り組みです。日常的に使える、汎用性の高い基礎書体を提供することを目的としています。

「40年にわたるタイポグラフィの経験を基盤に、品質と実用性を備えたフォントを、より多くの方に届けたいと考えています」-- Johan Lawaetz（Kontrapunkt CEO / パートナー）

3つの基礎書体ファミリー

Kontrapunkt Typeは、以下の3つの書体ファミリーからスタートします。

- KP Duo Sans- KP Duo Serif- KP Spatial

構成Duo Sans：12スタイルDuo Serif：24スタイル（Display / Text）Spatial：14スタイルすべてのフォントは woff2、otf、ttf 形式で提供されます。

KP Duo SansとKP Duo Serifは、同一のプロポーションとメトリクスを共有し、異なる書体ジャンルでありながら組み合わせて使用できるよう設計されています。Duo Sansは現代的でニュートラルなグロテスク体、Duo Serifはスクリーン環境に適したシャープで高コントラストなセリフ体です。

KP Spatialは、幾何学的な構造を基盤としながらも、柔らかさと視認性を兼ね備えたサンセリフ体で、幅広いサイズや用途に対応します。

「これらの書体は、特定のブランドのためではなく、日々のデザインワークに幅広く活用できる基礎的なフォントとして設計されています」-- Rasmus Michaelis / Torsten Lindso Andersen（Type Director / パートナー）

提供開始とライセンスについて

Kontrapunkt Typeのフォントは、2024年2月4日より

ライセンスは、企業の従業員数を基準としたシンプルな体系を採用。すべてのスタイルが含まれ、用途制限なく利用可能です。PowerPointなどへの埋め込みにも対応しています。トライアルフォントも用意されており、検証やコンセプト検討に活用できます。



Kontrapunkt

北欧のリーディングブランディングエージェンシー。40年の歴史の中で、政府機関、インフラ、NGO、文化団体から大企業に至るまで、多数のブランディングを手がける。世界中のデザイン賞も多数受賞。グラフィックデザインから、空間デザイン、タイポグラフィ、デジタルと多岐にわたるエリアのデザインでブランディングを一貫して手がけている。

ブランディングは人との繋がりが重要と考え、エンプロイヤーブランドや、中から戦略的に変えて行くサポートも多数手掛ける。

2015年には日本法人も設立。機能美がありつつ、心の琴線に触れるデザインを基本とし、国境や文化を超え、時を超えるようなデザインを得意とし、デンソー、日産自動車、三菱自動車工業、資生堂、アシックス等、多数の日本の企業もクライアントに持ち、グローバルブランド展開への一旦を担う。





日本法人

株式会社 Kontrapunkt Japan

