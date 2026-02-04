２・８トリプル選を浦川泰幸アナウンサーが徹底解説！衆院選＆大阪ダブル選のウラ側に迫る

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオでは2月8日に行われる第51回衆議院議員選挙の投開票にあわせて、選挙特番『ウラのウラまで選挙です』を夜10時から3時間にわたって生放送でお届けします。

メインパーソナリティーは昨夏の参院選に続き、浦川泰幸ABCアナウンサー。前回の選挙特番でもタッグを組んだ法学者・谷口真由美氏とともに、衆議院選挙の開票結果について深堀していきます。

衆院選の結果は政権の行方をどう変えるのか？そして大阪ダブル選で問われる「大阪都構想」への3度目の挑戦――。複雑に絡み合う国政と大阪の現状を“ウラのウラ”まで読み解きます。

明日の日本、そして大阪の暮らしがどう変わるのか。全国的な注目を集める大阪の選挙区。ラジオだからこそ言える忖度なしの鋭い視点とウラ側のトーク満載の3時間にご注目ください。

【浦川泰幸アナウンサーからのコメント】

これまでになかった枠組みの衆議院選挙。開票状況をリアルタイムでお伝えするのはもちろん、北海道から沖縄まで全国の注目選挙区の情勢や、これから政治状況がどう変わるのかを、東京・党本部からの中継も交えながらお伝えしていきます。

夜10時の時間帯はテレビでも開票速報を放送している時間帯ですが、テレビでは言わないようなこともどんどんお伝えしますので、よかったら「ウラのウラまで選挙です」をお聴きください。

【番組概要】

番組名：ウラのウラまで選挙です

放送日時：2月8日（日） 夜10時～深夜1時

出演者：浦川泰幸（ABCアナウンサー）、谷口真由美

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz / AM 1008 kHzローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260208220000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260208220000)

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/