【季節商品「雛ういろう」】【「甲賀流 忍」】のご紹介

甲賀市観光企画推進課

御菓子司大彌は歴史深い甲賀市に根ざした和菓子屋として、様々な銘菓をお届けしています。

今回ご紹介するのはその一部！その他の商品もぜひご賞味ください。

●雛ういろう

商品名: 雛ういろう 販売期間: 2月1日～3月3日 価格: 220円(税抜) 販売場所: 本店、水口店、市役所前店、近鉄百貨店草津店

御菓子司大彌では、三月の桃の節句（ひな祭り）に合わせた季節限定商品「雛ういろう」を発売いたします。

「雛ういろう」の美しい三色には、「雪の下には新芽が芽吹き、桃の花が咲いている」という、春の訪れを喜び、お子様の健やかな成長を願う情景が込められています。

緑色（下段）: 健やかな大地に芽吹く「新芽（健康）」

白色（中段）: 清らかな「雪（長寿・純潔）」

赤色/ピンク（上段）: 魔除けの「桃の花（魔除け）」

菱餅は元来、お餅で作られることが多い伝統的なお菓子ですが、当店では外郎（ういろう）生地で菱餅を表現いたしました。

国内産小麦粉を使用した上品で控えめな甘さともっちり、ぷるんとした独特の食感が特徴です。従来の菱餅とは一味違った、お子様からご年配の方まで美味しくお召し上がりいただける新しいひな祭りの味覚です。

※期間限定販売です

（桃の節句限定商品としてその他「雛どらやき」も販売予定です。）

●甲賀流 忍

商品名: 甲賀流 忍販売期間: 秋冬期間価格: 260円（税抜き）

御菓子司大彌は歴史深い甲賀市に根ざした和菓子屋として、地域のシンボルである忍者をテーマにした銘菓をお届けしています。

かつて、忍者の非常食として餅が用いられたといわれています。

弊舗では甲賀忍者に思いを寄せて、黒糖とクルミを練り込んだ餅菓子に仕上げました。

沖縄県産の黒糖を使った羽二重餅はきめが細かく、クルミが良いアクセントになっています。

（忍者関連の和菓子として「甲賀流忍術屋敷」もあります。）