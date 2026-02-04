来客時の「置き場がない」を解決！飲食店・サロン・オフィスでも使える。折りたたんで収納できる荷物置き2タイプを新発売

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2026年1月30日（金）、「折りたためる荷物収納」を新発売しました。

カフェや飲食店でのランチタイム、オフィスのフリーアドレス席、商談や待合スペース。膝の上に置いたバッグが気になって落ち着かない、足元に置いた荷物が邪魔になる。そんな日常の小さなストレスは、実は「空間の使い切れなさ」から生まれています。本製品は、使う時だけサッと広げることで、床から浮いた清潔な収納スペースを足元に生み出すアイテム。限られたスペースを最大限活かし、店舗やオフィスの景観を損なうことなく、居心地・作業効率・滞在満足度を自然に高めます。

快適な空間づくりを支える4つの特徴

■作業も会話も弾む足元収納 ■省スペースに管理できる折りたたみ式

■床に触れない、清潔設計 ■選べる2タイプ

椅子の背もたれや膝の上にあったバッグやコートも、どさっと収納。足元に余白が生まれ、着席時の快適さや作業への集中力を高めます。使用しない時は折りたたんで数センチの隙間に収納可能。席の回転や清掃動線を妨げず、空間の美観もキープ。店舗・オフィス双方の運営視点に寄り添った設計です。底面が床に直接触れない「浮く」構造で、清潔感を保ちやすい仕様。汚れに強いポリエステル素材と黒一色のシンプルなデザインで、飲食店からオフィス、上質な空間まで自然に馴染みます。用途やシーンに合わせて選べる2種類を展開。スタンドタイプはさっと開いて使える軽快さが特徴（耐荷重約4kg）。バスケットタイプは安定感のある収納力で、荷物が多い方にも対応（耐荷重約5kg）。

商品概要

折りたためる荷物収納バスケット

【サイズ】

幅43cm×高さ32～41cm×奥行3～24cm

【JAN】

4953980386328

折りたためる荷物収納スタンド

【サイズ】

幅35.5cm×高さ31.5～39cm×奥行7.5～29cm

【JAN】

4953980386342

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど