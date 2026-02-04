「CentX」と名古屋市の新たな路面公共交通システム「SRT」の連携について

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道が提供するエリア版MaaSアプリ「CentX」は、名古屋市の新たな路面公共交通システム「SRT（Smart Roadway Transit）」が2月13日より運行開始となることに合わせ、SRTに関連した機能拡充およびアプリ内でのチケット販売を実施します。なお、本件は国土交通省「日本版MaaS推進・支援事業」の支援を受けて行うものです。

今後も「CentX」はコンテンツやサービスの充実を図り、地域のさまざまなパートナーとの連携・協業を通して、「公共交通の利用促進」および「沿線・地域の活性化」に貢献していきます。

詳細は下記のとおりです。

１．アプリの機能拡充 ～マイSRT機能の提供開始～

(1)内容

現在提供している「マイ駅・マイバス停」機能と同様に、SRTの停留所を登録することができます。

これにより、SRTに関連する各種情報へスムーズにアクセスが可能となるほか、SRTの走行位置をリアルタイムで確認することができます。

(2)サービス開始予定日

2月10日（火）

画面イメージ

2．CentXwebチケットでのSRT関連チケットの販売

(1) 内容

SRTの運行開始に合わせ、CentXwebチケットとして以下の商品を販売します。

チケット内に表示されるQRコードをSRT車内のQRコードリーダーへかざしてご乗車ください。

(2) 販売開始予定日

2月11日（水・祝）

(3) 販売商品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/452_1_4394302d774035cf6cf9eaa2aaabdb75.jpg?v=202602040721 ]

※SRTの通常運賃は、大人210円・小人100円

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

(4) 利用イメージ

<デジタルチケット画面＞＜SRT車載器（QRコードリーダー）＞