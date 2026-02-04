【バスケットボール男子日本代表】W杯予選Window2直前合宿メンバーに、リッチマンHC、西田、シェーファーら計4名が選出！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」直前合宿メンバーのスタッフに、アシスタントコーチとしてライアン・リッチマンHC、スカウティングコーチとして塩野竜太AC、選手として#19 西田優大選手、#32 シェーファーアヴィ幸樹選手が選出されたことをお知らせいたします。

合宿は、2月17日 (火)よりFIBAバスケットボールワールドカップ2023の開催地であった 「沖縄サントリーアリーナ」 にて実施いたします。

FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window２.

日本(22位) vs. 中国代表(27位)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1005_1_b75ae51d7261e90065e097246fddddc1.jpg?v=202602040251 ]

日本(22位) vs. 韓国代表(56位)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1005_2_ecbbe14b648535244be70a59660e921c.jpg?v=202602040251 ]日本代表合宿詳細 :https://www.japanbasketball.jp/japan/84953