回し寿司 活、2/5(木)より「2月のおすすめメニュー」販売開始。旬の「ほたるいか」や「くじら」など、この時期だけの味覚が集結

２月５日（木）より、「回し寿司 活」「寿司活」全店にて、冬の限定メニューがスタート

「真鯛の直七添え」や「三陸産さんま炙り 直七添え」をはじめ、凍った直七をジョッキいっぱいにつめた「直七サワー」など、直七の爽やかな香りと酸味を活かした寿司やドリンクをご用意しました。

さらに「ホタルイカ握り」や「くじら食べ比べ」など、素材の味を楽しめる寿司に加え、
「カニ爪茶碗蒸し」や「桜えびと白魚のかき揚げ」など、寒い季節に嬉しい温かな一品も充実。

冬の余韻と春の気配を感じる、2月ならではの限定メニューをぜひお楽しみください。



２月５日（木）スタート！季節のおすすめメニュー




寿司

脂のり抜群のくじら希少部位食べ比べ エンガワ・ウネス
くじら食べ比べ　176円





噛むほどに広がる　濃厚な旨味
ホタルイカ握り　209円

自家製なめろうはシャリとの相性抜群
鯵なめろう軍艦 　242円

岩塩と爽やかな直七で真鯛の旨み引き立つ
真鯛の直七添え 　308円






香ばしさと酸味の好バランス
三陸産さんま炙り 直七添え 　308円

甘辛でシャリと相性抜群
甘辛国産さばカツ一本握り 　275円

甘辛く柔らかな食感がクセになる
甘辛柔らかイカカツ握り　176円

カニの醍醐味がぎっしりの食べ比べセット🦀ズワイガニ・ズワイほぐし軍艦・カニ爪握り
カニカニ３貫　506円

季節の人気３種が一皿に ふぐ皮軍艦・白子軍艦・あん肝軍艦
冬の３軍艦　407円



一品

桜えびの香ばしい旨みと白魚の上品な甘みが楽しめる
桜えびと白魚のかき揚げ　308円

ふっくらカニ爪となめらかな玉子の調和
カニ爪茶碗蒸し　407円






ホクホクの蓮根とバター醤油が決め手
れんこんステーキ　341円

海の滋味、温かな一杯
牡蠣天そば　440円

野菜の美味しさをふんだんに！
梅三昧　407円

カリッ！と軽い　衣の中から濃厚なえび
九州産芝えびのから揚げ　275円






凍った直七がジョッキいっぱいに！
直七サワー　506円


こだわりシリーズ



珍しい霜降り和牛の生ハム　こだわりの雪室熟成
雪室和牛の生ハム　341円

天然とは一味違う、濃厚な脂のり
大分とよの生さば　506円






旨味の翼が広がる　至福の食感
天使の翼（フカヒレ）　　506円

国産うなぎは脂乗りが違う！三年熟成醤油使用
宮崎県産うなぎ　671円

鮮度抜群！活け穴子を揚げたてでご提供
特大穴子天握り　605円

肉頭から尻尾まで“カリッ”と楽しめる！
幸えびの素揚げ　506円



※ 価格は税込みです。
※ 仕入れ状況により、予告なく販売を終了する場合がございます。



これらの冬限定メニューは、２月５日（木）より期間限定で販売いたします！

旬魚の旨みを引き立てる【季節のおすすめメニュー】では、直七添えの握りや、ほたるいか・くじらなど、この時期ならではの味覚を取り揃えました。

ご注文は店内タッチパネルの「今月のおすすめ」メニューからどうぞ。
一部メニューはテイクアウトにも対応しており、ご家庭でも「活」の味をお楽しみいただけます。

寒さの中にも、少しずつ春を感じる2月。
今だけの旬の美味しさを、「回し寿司 活」「寿司活」各店でぜひお楽しみください。




