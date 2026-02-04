回し寿司 活、2/5(木)より「2月のおすすめメニュー」販売開始。旬の「ほたるいか」や「くじら」など、この時期だけの味覚が集結

株式会社 活美登利

２月５日（木）より、「回し寿司 活」「寿司活」全店にて、冬の限定メニューがスタート



「真鯛の直七添え」や「三陸産さんま炙り 直七添え」をはじめ、凍った直七をジョッキいっぱいにつめた「直七サワー」など、直七の爽やかな香りと酸味を活かした寿司やドリンクをご用意しました。



さらに「ホタルイカ握り」や「くじら食べ比べ」など、素材の味を楽しめる寿司に加え、

「カニ爪茶碗蒸し」や「桜えびと白魚のかき揚げ」など、寒い季節に嬉しい温かな一品も充実。





２月５日（木）スタート！季節のおすすめメニュー

寿司

冬の余韻と春の気配を感じる、2月ならではの限定メニューをぜひお楽しみください。

脂のり抜群のくじら希少部位食べ比べ エンガワ・ウネス

くじら食べ比べ 176円



噛むほどに広がる 濃厚な旨味

ホタルイカ握り 209円



自家製なめろうはシャリとの相性抜群

鯵なめろう軍艦 242円



岩塩と爽やかな直七で真鯛の旨み引き立つ

真鯛の直七添え 308円





香ばしさと酸味の好バランス

三陸産さんま炙り 直七添え 308円



甘辛でシャリと相性抜群

甘辛国産さばカツ一本握り 275円



甘辛く柔らかな食感がクセになる

甘辛柔らかイカカツ握り 176円



カニの醍醐味がぎっしりの食べ比べセット🦀ズワイガニ・ズワイほぐし軍艦・カニ爪握り

カニカニ３貫 506円



季節の人気３種が一皿に ふぐ皮軍艦・白子軍艦・あん肝軍艦

冬の３軍艦 407円

一品

桜えびの香ばしい旨みと白魚の上品な甘みが楽しめる

桜えびと白魚のかき揚げ 308円



ふっくらカニ爪となめらかな玉子の調和

カニ爪茶碗蒸し 407円





ホクホクの蓮根とバター醤油が決め手

れんこんステーキ 341円



海の滋味、温かな一杯

牡蠣天そば 440円



野菜の美味しさをふんだんに！

梅三昧 407円



カリッ！と軽い 衣の中から濃厚なえび

九州産芝えびのから揚げ 275円





凍った直七がジョッキいっぱいに！

直七サワー 506円

こだわりシリーズ

珍しい霜降り和牛の生ハム こだわりの雪室熟成

雪室和牛の生ハム 341円



天然とは一味違う、濃厚な脂のり

大分とよの生さば 506円





旨味の翼が広がる 至福の食感

天使の翼（フカヒレ） 506円



国産うなぎは脂乗りが違う！三年熟成醤油使用

宮崎県産うなぎ 671円



鮮度抜群！活け穴子を揚げたてでご提供

特大穴子天握り 605円



肉頭から尻尾まで“カリッ”と楽しめる！

幸えびの素揚げ 506円

※ 価格は税込みです。

※ 仕入れ状況により、予告なく販売を終了する場合がございます。

これらの冬限定メニューは、２月５日（木）より期間限定で販売いたします！



旬魚の旨みを引き立てる【季節のおすすめメニュー】では、直七添えの握りや、ほたるいか・くじらなど、この時期ならではの味覚を取り揃えました。



ご注文は店内タッチパネルの「今月のおすすめ」メニューからどうぞ。

一部メニューはテイクアウトにも対応しており、ご家庭でも「活」の味をお楽しみいただけます。



寒さの中にも、少しずつ春を感じる2月。

今だけの旬の美味しさを、「回し寿司 活」「寿司活」各店でぜひお楽しみください。

