マッチングアプリ大学が静岡県の婚活支援事業に協力

株式会社ネクストレベルダニエル・ニシが講師を務める静岡県の婚活支援セミナー

株式会社ネクストレベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大洋）は、2026年2月15日（日）に静岡県が運営する「ふじのくに出会いサポートセンター」主催の「マッチング力を上げるプロフィールづくりセミナー」において、弊社が運営するマッチングアプリ専門メディア「マッチングアプリ大学」の編集ディレクターであるダニエル・ニシが講師として登壇することをお知らせいたします。

本セミナーは、静岡県内の独身男性を対象に、マッチングアプリに限らず、結婚相談所などのマッチングサービス全般で活用できるプロフィール設計の考え方と実践方法を学べる内容となっています。

イベント概要

開催日時：2026年2月15日(日) 13:00~14:00（受付12:30～）

開催場所： ふじのくに出会いサポートセンター

（静岡県静岡市葵区御幸町8-1 8階）

主催：しずおかマリッジ（静岡県）

協力：マッチングアプリ大学

定員：

・第一部：会場参加30名／オンライン参加30名（Zoom）

・第二部：会場参加者限定30名

参加条件：しずおかマリッジ非会員の独身男性（年齢制限なし）

参加費：無料

◎お申込み詳細は、以下をご確認ください。

https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=316

セミナーの特徴

本セミナーでは、数多くのマッチングサービス利用経験や成功事例の取材実績をもとに、以下の内容を実践的に解説します。

主なカリキュラム- 自分にあったマッチングサービスの選び方- マッチング力を上げるプロフィール写真の撮り方- プロフィール（自己紹介文）作成方法

※本セミナーで紹介する内容は、マッチングアプリに限定せず、結婚相談所等を含むマッチングサービス全般で活用可能です。

このセミナーで得られること

婚活の第一歩から丁寧にサポート

「婚活を始めたいけど、何から始めればよいかわからない」という方に向けて、自分にあった婚活サービスの選び方から丁寧に解説します。

プロフィールづくりの重要性を学べる

どんな婚活でも「最初のプロフィールづくり」がとても大切です。その良し悪しで、女性からの反応が大きく変わります。多くの男性が悩むポイントだからこそ、婚活を始める前に知っておきたいノウハウをお伝えします。

プロフィール写真をその場で用意できる

プロフィールの中でも特に難しい「プロフィール写真」を、プロの写真家がその場で無料撮影。データも当日提供されるため、セミナー終了後すぐに婚活を始められます。

男性限定でリラックスして受講できる

今回のセミナーは男性限定開催のため、女性の目を気にせず、リラックスして受講いただけます。婚活に関する疑問や悩みも、気兼ねなく相談できる環境です。

プログラム内容

【第一部】マッチング力を上げるプロフィールづくりセミナー（13:00～14:00）

会場参加30名/オンライン視聴30名の限定開催。ダニエル・ニシが講師を務め、マッチング成功率を高めるプロフィール作成術を解説します。

【第二部】プロフィール写真撮影会（14:15～/会場参加者限定30名）

プロの写真家が婚活プロフィール用の写真を撮影します。セミナーで学んだノウハウとプロ撮影の写真で、その日から本格的な婚活をスタートできます。

※定員に達し次第受付終了となりますので、お早めにお申し込みください。

開催背景

近年、マッチングアプリや結婚相談所など出会いの手段は多様化しています。一方で、「自分に合ったサービスが分からない」「プロフィールを作成しても出会いにつながらない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

こうした課題を受け、出会いのきっかけづくりにとどまらず、出会いの質を高めるための実践的な学びの機会として本セミナーを開催します。

登壇者プロフィール

ダニエル・ニシ（マッチングアプリ大学 編集ディレクター）

マッチングアプリ大学編集ディレクター「ダニエル・ニシ」

マッチングアプリ特化メディア『マッチングアプリ大学』の編集ディレクター。多数のマッチングサービス利用経験や成功者へのインタビュー経験を活かし、「安全で幸せな出会いを増やす」ことをテーマに出会いのノウハウを発信中。タレントのJOYさんらが出演するYouTube番組『マッチングアプリ大学TV(https://www.youtube.com/channel/UCwG5vGFACMREds_wQvFw7eA)』でも講師として出演し、恋愛や出会いに関するリアルな情報を分かりやすく解説しています。

プロフィール詳細：https://next-level.biz/profile-daniel/

『マッチングアプリ大学』について

マッチングアプリ大学TOPページ

『マッチングアプリ大学(https://next-level.biz/maripita/app/)』 は、株式会社ネクストレベルが運営する国内最大級の「マッチングアプリ」特化メディアです。恋活・婚活・安全な出会いに関する正しい情報を発信し、ユーザーが自分に合ったアプリを選べるよう支援しています。

【運営会社】

会社名：株式会社ネクストレベル

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

代表者：代表取締役 田中大洋

事業内容：Webメディア運営事業、婚活支援事業、SaaS事業

URL：https://next-level.biz/

【運営メディア】

恋活・婚活メディア「マッチングアプリ大学」(https://next-level.biz/maripita/app/)

自治体運営の婚活情報も満載！「マリピタ」(https://next-level.biz/maripita/)

【当社が運営支援を行うメディア】

ミライの天職を見つける転職・お仕事メディア「ミライのお仕事」(https://morejob.co.jp/mirai/)

（運営元：MoreJob株式会社）

【関連リンク】- ふじのくに出会いサポートセンター：https://www.shizuoka-msc.jp/