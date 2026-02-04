【トランスコスモスオンラインセミナー】【ご好評につき再配信】流通小売業界必見！お客様と企業ブランド、そして各店舗とのコミュニケーションはどうあるべきかを3月17日（火）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー【ご好評につき再配信】流通小売業界必見！お客様と企業ブランド、そして各店舗とのコミュニケーションはどうあるべきかチャネルを横断した「店舗のDX化とCX向上」への改善策を3月17日（火）に開催します。

「VOCを利活用したい」「デジタルチャネル上での課題を明確にしたい」

「でも、何から手をつければいいのかわからない・・・」

流通・小売業界では、多くの企業が店舗のDX化やCXの向上に課題を抱えています。そこで本セミナーでは、多店舗・多拠点展開をするお客様企業へ向けて、店舗×デジタルのチャネル横断したユーザーのカスタマージャーニーを描きながら、課題の改善にどのように取り組んでいけばいいかを豊富な事例を交えながらご案内します。また、ユーザー行動におけるチャネル横断での課題を把握する「VOC×ジャーニー診断」をご紹介いたします。ぜひ、お役立てください。

セミナーハイライト

●店舗・CS・デジタルマーケティングのチャネル横断での業界の変遷

●店舗とデジタルの領域での横断したカスタマージャーニー

●CX向上に向けてユーザー視点で課題を可視化できる「VOC×ジャーニー診断」のご紹介

このような方が対象です

●店舗のDX推進担当者

●デジタル施策を通じた店舗での売上拡大を行いたい

●店舗やコールセンターのVOCデータはあるが利活用できていない

●セミナー概要

日時： 2026年3月17日（火）14:00～15:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260317.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

開会のご挨拶

トランスコスモス株式会社 CX事業推進本部 副本部長 山田 真士

チャネルを横断した店舗DXとは？

トランスコスモス株式会社 CX事業推進本部 CXプロデュース統括部 2部 1課 課長 百瀬 裕美

VOCを活用して取り組むべき課題がわかる！～VOC×ジャーニー診断のご紹介～

トランスコスモス株式会社 CX事業推進本部 CXプロデュース統括部 2部 1課 課長 百瀬 裕美

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)