【トランスコスモスオンラインセミナー】【ご好評につき再配信】流通小売業界必見！お客様と企業ブランド、そして各店舗とのコミュニケーションはどうあるべきかを3月17日（火）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー【ご好評につき再配信】流通小売業界必見！お客様と企業ブランド、そして各店舗とのコミュニケーションはどうあるべきかチャネルを横断した「店舗のDX化とCX向上」への改善策を3月17日（火）に開催します。




「VOCを利活用したい」「デジタルチャネル上での課題を明確にしたい」


「でも、何から手をつければいいのかわからない・・・」



流通・小売業界では、多くの企業が店舗のDX化やCXの向上に課題を抱えています。そこで本セミナーでは、多店舗・多拠点展開をするお客様企業へ向けて、店舗×デジタルのチャネル横断したユーザーのカスタマージャーニーを描きながら、課題の改善にどのように取り組んでいけばいいかを豊富な事例を交えながらご案内します。また、ユーザー行動におけるチャネル横断での課題を把握する「VOC×ジャーニー診断」をご紹介いたします。ぜひ、お役立てください。



セミナーハイライト


●店舗・CS・デジタルマーケティングのチャネル横断での業界の変遷


●店舗とデジタルの領域での横断したカスタマージャーニー


●CX向上に向けてユーザー視点で課題を可視化できる「VOC×ジャーニー診断」のご紹介



このような方が対象です


●店舗のDX推進担当者


●デジタル施策を通じた店舗での売上拡大を行いたい


●店舗やコールセンターのVOCデータはあるが利活用できていない



●セミナー概要


日時：　　　　　　2026年3月17日（火）14:00～15:00


会場：　　　　　　オンライン開催（zoom）


　　　　　　　　　　　※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。


　　　　　　　　　　　※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。


参加費：　　　　　無料(事前登録制)


主催：　　　　　　トランスコスモス株式会社


お申し込みURL：　https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260317.html



※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。


※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。


※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。



●プログラム


開会のご挨拶


トランスコスモス株式会社　CX事業推進本部　副本部長　山田　真士


チャネルを横断した店舗DXとは？


トランスコスモス株式会社　CX事業推進本部 CXプロデュース統括部 2部 1課　課長　百瀬　裕美


VOCを活用して取り組むべき課題がわかる！～VOC×ジャーニー診断のご紹介～


トランスコスモス株式会社　CX事業推進本部 CXプロデュース統括部 2部 1課　課長　百瀬　裕美


よくある質問



※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。


