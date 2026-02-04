【JAF 千葉】ベテランドライバー向けマイカーを使った講習会を開催
一般社団法人 日本自動車連盟
※講習会の様子（車の死角について）
※講習会の様子（スラローム走行）
ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）千葉支部（支部長 豊永 裕次）は、一般財団法人全日本交通安全協会との共催で、3月10日（火）に稲毛自動車教習所（千葉市稲毛区）にてベテランドライバー向けのマイカーを使用した講習会を実施します。
本講習会は、50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会です。参加者自身がマイカーを使用し陥りやすい事故形態を想定した実技（見通しの悪い交差点の通過方法）などをおこなっていただきます。これによりご自身の『運転のクセ』と『身体能力の変化』に気づいていただき、安全運転への意識向上につなげることを目的としています。
昨年度も同様に講習会を開催しており、終了後のアンケートでは95％以上の受講者が「大変参考になった」または「やや参考になった」（5段階評価の上位2項目）と回答しており、満足度の高い講習会です。
本講習会を通じて、自身の運転を見直すことや身体能力の変化に気づく機会を提供し、安全運転の一助となることを目指しています。
【開催概要】
1 開催日時 2026年3月10日（火）午前の部 9時から12時 午後の部 13時30分から16時30分
2 会場 稲毛自動車教習所（千葉市稲毛区稲毛町5-31－1）
3 共催 一般財団法人全日本交通安全協会
4 後援 警察庁・国土交通省・千葉県警察・千葉県交通安全協会
5 協力 日本作業療法士協会
6 URL https://jaf.link/3NBRh8Q