桃の節句をお祝いする、いちご尽くしの「ひなまつりロールケーキ」と、お花見におすすめのホテル特製 「桜花見弁当」が登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックにて、桃の節句のお祝いを華やかに彩るいちご尽くしの「ひなまつりロールケーキ」と、お花見や春のお集まりにおすすめのホテル特製「桜花見弁当」を、2月21日より期間限定で販売いたします。

春爛漫を表現した「桜花見弁当」（左）、いちご尽くしの「ひなまつりロールケーキ」（右）

「ひなまつりロールケーキ」は、お子様の健やかな成長と幸せを願う「桃の節句」にふさわしく、ふわふわのいちごのロールケーキ生地で、上品な甘さのいちごシャンティと甘酸っぱい丸ごといちごを贅沢に包み込みました。トップにはやわらかな淡いピンク色のいちごシャンティをあしらい、いちごやエディブルフラワーを飾って、お子様のハレの日を華やかに彩る一品に仕上げました。

桃の節句“ひなまつり”のお祝いにふさわしい華やかなロールケーキ

「桜花見弁当」は、厳選した食材を使用した華やかな料理の数々を二段のお重に閉じ込めました。一の重には、パテ・ド・カンパーニュ、鴨の照り焼きとくるみのキャラメリゼ、アルコールとも相性の良い帆立貝柱のエスカベーシュ、そして春ならではの食材を使ったアイテムも揃え、お花見や春のお集まりを華やかに演出いたします。さらに二の重には、桜鯛のロール寿司、サーモンでアレンジした手毬寿司、お花見に欠かせない三色団子、赤飯、桜餅を詰め合わせて春爛漫を表現。また、ホテルから2キロ圏内へのデリバリーも承ります。

お花見や春のお集まりにおすすめの桜花見弁当

麗らかな春の訪れを祝うスイーツと豪華なテイクアウト弁当とともに、ご家族や大切な方と心躍るひとときをお過ごしください。

＜概 要＞

【店舗】 ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック（1階）

【営業時間】 11:00～19:00

【お問い合わせ・ご予約】 03-5404-2222（代表）

＜ひなまつりロールケーキ＞

【予約受付】 2月14日（土）～2月27日（金）まで

※受け取り希望日の4日前までに要予約

【販売期間】 2月21日（土）～3月3日（火）

【料金】 フルサイズ（長さ18cm） \4,200 ＊消費税込み

ハーフサイズ（長さ9cm）\2,300

【ご予約】https://www.interconti-tokyo.com/boutique/cake.html

＜桜花見弁当＞

【予約受付】 2月14日（土）～4月25日（土）まで

※受け取り希望日の5日前までに要予約

【販売期間】 2月21日（土）～4月30日（木）

【料金】\13,000 ＊消費税込み

【内容】＊2～3名様用

＊ホテルから半径2キロ圏内にデリバリーサービス（有料）あり。

一の重：パテ・ド・カンパーニュ、鴨の照り焼きとくるみのキャラメリゼ、

生ハムカプレーゼ、スモークサーモン、有頭海老と若竹煮、

帆立貝柱のエスカベーシュ、しらすとブロッコリーのフリッタータ、

鮪のグリエ ドライトマトとタプナード、鶏ササミのコルドンブルー

二の重：桜鯛のロール寿司、サーモンの手毬寿司、三色団子、赤飯、桜餅

【ご予約】https://www.interconti-tokyo.com/boutique/

＜デリバリーについて＞

・ご予約はご利用日の5日前 10:00まで承ります。

・配送料金およびお届け地区は、以下の通りです。

お届け時間は11:30～18:30となります。

・ホテルから半径2キロ未満の方に限り、デリバリー費4,400円（税込）にて承ります。

半径2キロ圏外は承ることができません。

・お支払いはクレジットカード事前決済にて承ります。

・下記2キロ圏内の配送エリアは以下の通りです。

- 港区 麻布台1-3／麻布永坂町／麻布狸穴町／東麻布1-3／愛宕1-2／海岸1-3／芝浦1-4／

芝公園1-4／芝大門1-2／芝1-5／三田1-5／浜松町1-2／新橋1-6／西新橋1-3／

東新橋1-2／虎ノ門1-5

- 中央区 明石町／築地1-7／銀座1-8／浜離宮庭園

＜「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」について＞

1F ロビーフロアのザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックでは、専属のパティシエが手掛けるスイーツや焼き菓子、ホテルオリジナルのタオル、アロマエッセンスなどのお土産品を販売しております。アフタヌーンティーセットやお弁当、パーティーセットなどのテイクアウト＆デリバリー商品も揃えております。また、オンラインショップでは内祝いなどの贈り物におすすめの商品をラインナップ。全国へ発送を承ります。

ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック内観

＜ホテル概要＞

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に220以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川を臨むリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ＆バー、東京ベイを臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港（羽田空港）へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/

ホテル概要

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。