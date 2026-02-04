【阪九フェリー関西発団体ツアー】令和の大改修を終えた「国宝瑠璃光寺五重塔」と山口絶景・グルメ満喫旅３日間販売開始！
阪九フェリー・泉大津港または神戸六甲アイランド港発（北九州・新門司港行き）で
山口県に位置する、大改修を終えたばかりの「国宝瑠璃光寺五重塔」の見学や、山口有名スポットやグルメを満喫できる団体ツアーを販売しております。
ご旅行代金はおひとり様２０，８００円！
約７０年ぶりとなる改修工事を終えた、山口県唯一の国宝、瑠璃光寺五重塔の姿をぜひご覧ください。
詳細は下記の通りです。
阪九フェリーのご案内
阪九フェリー・スタンダード洋室
阪九フェリー７階露天風呂
船内には大浴場と露天風呂が完備されております。
瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。
現地の観光地はこちらです。
瑠璃光寺五重塔
全国的にも珍しい檜皮葺(ひわだぶき)の屋根が特徴。
約70年ぶりとなる屋根の工事が終了し、新しくなった檜皮葺(ひわだぶき)の屋根は今しか見られない鮮やかさがあります。
瑠璃光寺五重塔
昼食【瓦そば御膳】
アツアツの瓦の上に風味豊かな茶そばを乗せ、錦糸卵や甘辛く煮た牛肉などの具材を盛りつけた、山口を代表するソウルフードです。
山口県絶景スポット
元乃隅神社
角島大橋
山口県で人気の絶景スポット「元乃隅神社」「角島大橋」も巡ります。
〇商品名 令和の大改修を終えた「国宝瑠璃光寺五重塔」と山口絶景・グルメ満喫旅３日間
〇設定期間・旅行代金
泉大津港 ２０２６年５月２４日（日）出発
７月８日（水）出発
７月１５日（水）出発
神戸六甲アイランド港 ２０２６年７月１日（水）出発
７月１３日（月）出発
〇利用航路 泉大津港発～新門司港着、神戸六甲アイランド港発～新門司港着
〇行程
1日目
泉大津港または神戸六甲アイランド港～【船中泊】～
2日目
新門司港→〇角島大橋→〇元乃隅神社→長州苑・昼食→〇瑠璃光寺五重塔→〇門司港レトロ→新門司港～【船中泊】～
3日目
～泉大津港または神戸六甲アイランド港
〇旅行代金 おひとり様
２０，８００円（税込）
〇旅行代金に含まれるもの
・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）
・食事代（昼１回）
・バス代（２日目/タイガーバスまたは同等バス会社）
〇添乗員が同行します。
〇お申込みはご乗船日の２ヶ月前の同日から１４日前までとなります。
インターネット仮申し込みはご乗船日の７日前まで。
〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
＊他旅行商品についてはヴィーナストラベルHPでご覧いただけます。
同ホームページから「SHKライングループ」にも移動し閲覧可能です。
パンフレット https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/2601_Han9_A4_data_web.pdf
ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/