三井不動産×三菱UFJ銀行、世界最大規模のテクノロジー見本市「CES2026」に共同出展

三井不動産株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/981_1_790098d84acb83fc6aedb1bdd75a9040.jpg?v=202602040651 ]

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：植田俊、以下「三井不動産」）は、株式会社三菱UFJ銀行（本社：東京都千代田区 取締役頭取執行役員：半沢淳一、以下「三菱UFJ銀行」））と共同で、世界最大規模のテクノロジー見本市「CES2026」（アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス、現地日付2026年1月6日～9日開催）に出展いたしました。

本出展では、三井不動産が推進する食のイノベーション創出プラットフォーム「&mog by Mitsui Fudosan（以下「&mog」）」の取り組みの一環として、グローバル展開を目指す有望な食関連プレイヤーが、海外進出において重要となる「現地のリテール、ディストリビューター、投資家」といった海外の食関連プレイヤーと接点を持つ機会を創出することを目的に、展示および情報発信を行いました。

CES2026当社出展ブースの様子CES2026当社出展ブースの様子

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/981_2_3a7a249b8bd306b76a0bef18b471086c.jpg?v=202602040651 ]

「&mog」は、三井不動産が街づくりを通じて培ってきた知見やアセットを活用し、食領域における新たな価値創出と事業開発を支援するプラットフォームです。国内外のスタートアップや食関連企業、研究機関など多様なプレイヤーとの共創を通じて、食の可能性を拡張する取り組みを推進しています。三菱UFJ銀行は「Food-X Project」を立ち上げ、ファイナンス機能の提供や技術・ノウハウを持つ企業とのマッチング機能等を通じて、食領域における社会課題解決に向けた共創機会を創出しています。

今回のCES2026では、「&mog」の活動の中でも、特にグローバル展開を志向する食プレイヤーに対する海外進出支援にフォーカスし、三菱UFJ銀行と連携することで、事業成長に不可欠となる海外ネットワークとの接点づくりを支援しました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/981_3_ca52084f5126b4adc817148c2b2b61ae.jpg?v=202602040651 ]

本出展では、&mogの支援を受けながらグローバル展開を目指す、以下2社の食関連プレイヤーが展示を実施。

１. COLDRAW

COLDRAWは、&mogが運営する食のR&D支援施設「&mog Food Lab」の入居テナントです。

特許技術である「冷温減圧抽出」により、植物本来の香りや旨味を最大限に引き出すことを可能とし、シェフ、バーテンダー、ソムリエといった食のクリエイターとの共創を通じて、プレミアムノンアルコール飲料〈ネイチャーカクテル〉を創出するプラットフォーム企業です。

CES2026では、独自の冷温減圧技術を核とする「COLDRAW抽出機」を中心に、植物素材が持つ可能性を最大限に引き出す新たなフードテックのあり方を世界に向けて発信しました。

COLDRAW社よりコメント

「&mog Food Lab」内にある「COLDRAW 日本橋抽出所」で研究開発を積み重ね、CESという国際的な場でCOLDRAWの技術と取り組みを紹介できたことを嬉しく思います。植物素材の新たな可能性を引き出すイノベーションの一例として、多くの来場者から関心を寄せていただき、海外市場における可能性を改めて実感する機会となりました。今後もパートナーの皆さまと共に、持続可能で創造性の高い食の未来に貢献していきたいと考えています。

独自の冷温減圧技術を実現する抽出器プレミアムノンアルコール飲料”ネイチャーカクテル”

２. Kinish

Kinishは、植物分子農業の技術を活用し、牛乳タンパク質をコメに生成させることで、乳製品を完全に代替するソリューションを開発しています。この技術により、従来の畜産を必要とせず、環境負荷を大幅に低減した持続可能な食品の提供を可能とします。

三菱UFJ銀行および三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）とは、MUFGビジネスサポート・プログラム第11回「Rise Up Festa」での優秀企業賞の授与、三菱UFJキャピタル株式会社からの出資などを通じ、金融・非金融面で関係を築いております。

本展示では、牛乳タンパク質（カゼイン）を含む特殊なイネの開発や、植物工場に関する研究内容を紹介し、次世代の食のあり方について発信しました。

Kinish社よりコメント

米国をはじめとする世界各国の方々に弊社の技術へ関心をお寄せいただき、貴重な縁を築くことができました。また、次世代の食料安全保障に対する切実な懸念を伺う中で、日本発のソリューションへ寄せられる期待の大きさを確信いたしました。今回の経験を糧に、Kinishのグローバル展開をさらに加速させてまいります。

高さ20cmの矮性イネを生育する様子牛乳タンパク質を生成するイネ

【CES2026 出展概要】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/981_4_d5b9c0865f8d24bc811e994300604810.jpg?v=202602040651 ]

三井不動産および三菱UFJ銀行は、今後もそれぞれの強みを生かしながら、食領域におけるイノベーション創出と、グローバル市場への挑戦を目指す企業の成長を支援してまいります。

■&mog by Mitsui Fudosan（読み：アンドモグバイミツイフドウサン）について

三井不動産が運営するハードアセットやパートナー企業のノウハウ等を活用し、食の事業開発を支援するプロジェクト。事業開発の事業コンセプト設計への伴走や生活者調査、シェフによる試食会開催、テスト販売場所の提供や飲食店メニュー化等、事業開発フェーズ毎のサポートを実施することで、新規事業創出の高速化や成功確率を向上させることを目指しています。

※&mogの詳細につきましては、本格始動時のリリースをご参照ください。

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/0322_01/