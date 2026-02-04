【Amazonベストセラー】「時間管理」カテゴリ1位・★4.9獲得の『ウェルビーイング設計図』が待望のオーディオブック化。2月3日より配信開始

株式会社Aesta

「人生100年を、ウェルビーイングな世界にする。」をビジョンに掲げる株式会社Aesta（本社：東京都豊島区、代表取締役：夏井大輝）は、Amazon Kindle電子書籍『ウェルビーイング設計図：たった1枚の図で最高の人生はデザインできる』のオーディオブック版を制作し、2026年2月3日（火）より日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」にて販売開始いたしました。

■オーディオブック化の背景：歩きながら「ウェルビーイング」をインプット

詳細を見る :https://audiobook.jp/product/274244

『ウェルビーイング設計図』は、Amazon「時間管理」カテゴリーでベストセラーを獲得（※1）し、カスタマーレビューでも平均★4.9（※2）という高評価をいただいている書籍です。482ページにわたり、15,000超の文献研究に基づいたウェルビーイングの実践手法を体系化しています。

この度、「忙しくて読書の時間が取れない」「運動中や移動中も時間を有効に使いたい」というニーズに応え、オーディオブック化を実現いたしました。ウォーキングやランニング中など、身体を動かしながら「耳」で情報をインプットすることで、心身ともにウェルビーイングな状態を目指す皆様をサポートします。

※1 2025年12月5日時点

※2 2026年2月3日時点

■生成AIによる次世代のオーディオブック制作手法

当社は「AI×ウェルビーイング経営」を推進する企業として、本作の音声制作にAIナレーターをフル活用いたしました。

昨今の音声生成AI技術の進化は目覚ましく、従来の機械的な音声とは一線を画すクオリティが可能になっています。本作では、AIでありながら「人間らしい温かみ」と「抑揚のある自然な語り口」を実現し、長時間の聴取でも心地よく内容が入ってくる音声を追求しました。

▼AI音声制作の裏側・ナレッジはこちら（代表・夏井のnote）

【衝撃】製作費150万円が1.5万円になった話。AIでオーディオブックを自作した全ノウハウ（実例音声あり）(https://note.com/aesta_ceo/n/na0ae9fcece45)

■リリース記念：期間限定約50%OFFセールを実施

オーディオブック版の発売を記念し、より多くの方に手に取っていただけるよう、audiobook.jpにて期間限定の半額セールを実施いたします。

期間： 2026年2月3日（火）～ 5月2日（土）

価格： 定価 1,980円 → セール価格 999円（税込）

購入URL： https://audiobook.jp/product/274244

■著者プロフィール

夏井 大輝

株式会社Aesta 代表取締役

経歴

1993年生まれ、千葉県出身。早稲田大学商学部卒業。2017年に株式会社三井住友銀行に入行し、主に不動産取得のファイナンス業務に従事。証券アナリストをはじめ金融資格を複数保有。2020年に、「人生100年を、ウェルビーイングな世界にする。」をビジョンに株式会社Aesta（アエスタ）を創業。ウェルネスブランド「Olakina（オラキナ）」を立ち上げ、貿易、物販事業を展開。また、フィットネス専門メディアでの執筆・編集および生成AIコンサルの実務を通じて実践知を蓄積。これまでのキャリアと15,000以上の文献研究を掛け合わせ、「時間的ウェルネス」という概念を加えた独自の理論に基づく「ウェルビーイング設計図」を開発。趣味は筋トレとサーフィン。

Twitter

https://x.com/Aesta_CEO

note

https://note.com/aesta_ceo

■会社概要

株式会社Aesta（アエスタ）

所在地 ：東京都豊島区南大塚3丁目36番7号南大塚T&Tビル6F

代表者 ：代表取締役 夏井 大輝

事業内容：人的資本パフォーマンスデザイン事業、ウェルネスデザイン事業

設立日 ：2020年8月

資本金 ：300万円

会社HP ：https://www.aesta.co.jp/