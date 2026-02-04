次世代の感性が渋谷を変える。学生が挑む、“スポーツ×建築”のまちづくりプロジェクト「3S Circulation」始動

株式会社ジャイロアーキテクツ

株式会社ジャイロアーキテクツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本剛弘）は、株式会社HAMONZとの共催により、Bリーグ・サンロッカーズ渋谷と連携した学生向け実践型プログラム『3S Circulation（スリーエス・サーキュレーション）』を2026年2月6日より開始いたします。

ジャイロアーキテクツは、建築設計を通じて都市や地域の課題に向き合うことに加え、次世代を担う人材とともに、これからのまちのあり方を考え続けることも重要な使命と捉えています。本プログラムは、渋谷という街を舞台に、学生の柔軟な発想と実社会の知見をつなぎ、地域と企業が協働する新たな価値創出モデルをつくることを目的とした、当社の次世代育成への取り組みの一環です。

『3S Circulation（スリーエス・サーキュレーション）』の“3S”は、「SHIBUYA（渋谷）」「SPORTS（スポーツ）」「SPACE（空間）」の頭文字を表しています。この3つの要素を循環（Circulation）させ、スポーツと建築の力を通じて渋谷の街に新たな価値を生み出すことを目指したプログラムとなります。

約30名の学生が渋谷に集結し、建築、スポーツビジネス、行政の領域の第一線で活躍するプロフェッショナルとともに、渋谷の未来を構想するワークショップを展開してまいります。

プログラムの特長

再開発が進む渋谷において、単なる建物の更新にとどまらず、スポーツというコンテンツがいかに街の賑わいや人々の「想い」をつなぎ、街の価値を高めていくことができるのか。本プログラムでは、サンロッカーズ渋谷の取り組みを事例に、学生自身が実装を見据えた企画提案に挑戦します。

１. 渋谷の街を“フィールド”にした実践的なまちづくり体験

人の流れ、空間の使われ方、街の雰囲気を実際に観察しながら、渋谷ならではの「場づくり」や「にぎわい創出」の可能性を探ります。机上の空論ではなく、リアルな都市空間を前提にした企画づくりを行います。

2. サンロッカーズ渋谷の視点から学ぶ「街とスポーツの関係性」

渋谷を拠点に活動するサンロッカーズ渋谷の取り組みを通じて、スポーツが街や地域とどのように関わり、価値を生み出しているのかを学びます。まちづくりを支える要素のひとつとしてスポーツを活用する視点を養います。

3. “実装を見据えた”企画提案に挑戦

最終的には、渋谷の街での実装を目指した具体的な企画提案としてプレゼンテーションを行います。アイデアで終わらせるのではなく、「誰が関わり」「どこで」「どのように実施するのか」まで踏み込み、実際のまちづくりにつながる提案を目指します。

プログラム概要

■日程： 2025年2月6日～3月30日（全5回）

■会場： 渋谷区内

■主催： 株式会社ジャイロアーキテクツ

■共催： 株式会社HAMONZ

■協力： 株式会社サンロッカーズ（Bリーグ サンロッカーズ渋谷）、学生有志団体 MUAC（ミュアック）、一般社団法人渋谷区スポーツ協会

■参加対象： 大学生・大学院生・専門学生

■参加人数： 約30名

プログラム内容

DAY1｜2月6日（金）16:00-18:00／パネルディスカッション・グループワーク

テーマ： 「渋谷のスポーツとまちづくり」

≪登壇者≫

株式会社ジャイロアーキテクツ 代表取締役 山本 剛弘

株式会社ジャイロアーキテクツ 常務取締役 大村 洋平

株式会社サンロッカーズ パートナーセールス部部長 山本 拓也 氏

一般社団法人渋谷区スポーツ協会 事務局長 久保田 淳 氏

DAY2｜2月11日（水・祝）10:00-16:00／渋谷フィールドワーク

DAY3｜2月27日（金）16:00-18:00／プログラム内容：中間プレゼン発表

DAY4｜3月13日（金）16:00-18:00／プログラム内容：中間プレゼン発表

DAY5｜3月30日（月）16:00-18:00／プログラム内容：最終プレゼン発表

株式会社ジャイロアーキテクツについて

ジャイロアーキテクツは、建築設計・監理を中心に、デザイン・法規・環境からBIMや設備まで、

幅広い領域を横断的に手がける建築会社です。これまでに１５０件を超えるプロジェクトを担当し、集合住宅・ホテル・オフィス・商業ビル・公共施設・学生寮など、多彩な分野で 大手デベロッパーやゼネコンとの協働実績を重ねてきました。専門分野を越えて建築を総合的に捉え、時代や社会の変化に応える空間づくりを目指しています。

会社概要

会社名： 株式会社ジャイロアーキテクツ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル7F

代表者： 代表取締役 山本 剛弘

設立： ２０１２年

事業内容： 建築設計・監理／建築計画コンサルティング

URL： https://www.gyro-architects.co.jp/

note： https://note.com/gyro_architects