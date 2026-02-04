ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」に、再び“りゅうおう”降臨！『再臨！りゅうおうグリーティング in ドラゴンクエスト アイランド』2026年2月21日（土）開催決定

株式会社ニジゲンノモリ▲ニジゲンノモリに”りゅうおう”が降臨！

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」 では、今春予定しているリメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」 に向け、現シリーズのフィナーレを彩る終了キャンペーンを開催いたします。

その終了キャンペーン第１弾として、昨年開催し、多くの冒険者の皆さまから大きな反響をいただいた『りゅうおうグリーティング』 の再開催が決定いたしました。今回のグリーティングでは、『ドラゴンクエスト』に登場する魔王 “りゅうおう” が2026年2月21日（土）限定で「ドラゴンクエスト アイランド」に再臨。アトラクションの世界観の中で、りゅうおうとの迫力ある記念撮影をお楽しみいただける、特別な一日となります。

グリーティング当日は、アトラクションオープン時間にあわせて整理券を配布いたします。整理券に記載された集合時間に「ドラゴンクエスト アイランド」エリア内・オノコガルド城裏へお越しいただくことで、“りゅうおう”とのグリーティングにご参加いただけます。記念撮影に加え、イベント限定のオリジナルノベルティもプレゼント予定です。

長きにわたり多くの冒険者を迎えてきた「大魔王ゾーマとはじまりの島」。その物語がひとつの節目を迎える今、かつて勇者たちの前に立ちはだかった魔王と出会える、またとない機会がやってきました。ドラゴンクエストの世界が現実に広がるこの場所で、冒険の記憶に残る一枚をぜひ撮影してください。

■イベント概要

名称：

再臨！りゅうおうグリーティング in ドラゴンクエスト アイランド

開催日：

2026年2月21日（土）

１.11:00～11:25／２.12:00～12:25／３.14:00～14:25／４.15:00～15:25

料金：

無料

※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要

※当日雨天の場合、中止となる場合がございます。

※雨天中止による、チケットの払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。

参加方法：

当日2月21日（土）の「ドラゴンクエスト アイランド」入場チケット（ライトチケット、ゴールドチケット、プレミアムチケット、各種セット券）をお持ちの方を対象に、当日10時より、「ドラゴンクエスト アイランド」受付にて整理券を配布いたします。整理券に記載された時刻に、アトラクション内のオノコガルド城裏に集合いただき、グリーティングに参加頂きます。※整理券は無くなり次第終了となります。

内容：

『ドラゴンクエスト』に登場する魔王“りゅうおう”との記念撮影や、東京ゲームショウ2025でも配布していた「りゅうおうのブロマイド風カード」がもらえるグリーティングイベント

備考：

・「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクション受付にて、アトラクション入場チケットを購入または事前予約チケットをご提示いただいた方に、先着で整理券をお渡しいたします。

・チケットの購入枚数に限らず1グループにつき1枚の整理券配布となります。グループごとにグリーティングと写真撮影を実施させていただきます。

・グリーティング参加時には、参加希望者全員がお揃いの状態でお並びください。

・ブロマイド風カードは無くなり次第配布終了となります。

開催場所：

ドラゴンクエスト アイランド（オノコガルド城裏周辺）

HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）