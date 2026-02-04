株式会社コナカ 国内スーツメーカー初となる100％紙製ハンガーを採用ーエステックがFSC(R)認証紙で国内製造―

株式会社エステック

株式会社エステック(本社:埼玉県和光市、代表取締役:坂本学)は、株式会社コナカ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO:湖中謙介)が2025年12月25日よりスタートした次世代型オーダースーツブランド「FUTURE SUIT TECHNOLOGY」(フューチャースーツテクノロジー/略称:FST)において、株式会社エステックが開発・製造する100％紙製ハンガー(FSC(R)認証紙使用)が採用されましたことをお知らせいたします。

国内スーツメーカーにおける本格的なスーツ用紙製ハンガー（ガーメントバッグ対応）の導入は初めての取り組みとなり、アパレル業界、特にスーツ業界における環境配慮型への大きな転換点となります。

■ 採用の背景

左より株式会社エステックCSO/取締役 大村 凌 氏 株式会社コナカ フューチャースーツテクノロジーイオンモール水戸内原店マネージャー 町田 陽介 氏

従来、スーツ業界ではプラスチック製ハンガーが標準的に使用されてきました。しかし、環境問題への関心の高まりと持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められる中、株式会社コナカの新ブランド「FST」では、テクノロジーを活用した次世代型オーダースーツのコンセプトに合わせ、環境配慮型の資材選定を重視。当社の紙製ハンガーが、強度・品質・環境性能のすべてにおいて評価され、採用に至りました。

■ 製品の特徴 ※本製品は意匠出願済み（出願中）です。

1. 100％紙製で環境に優しい

FSC(R)(森林管理協議会)認証を取得している株式会社エステックが、 認証紙を使用して設計・製造。

プラスチック製ハンガーから紙製への転換により、脱プラスチックを実現。使用後は紙資源としてリサイクルも可能。環境に配慮しながら、実用性も兼ね備えた次世代型100％紙製ハンガー。

2. 革新的な立体構造設計による高強度・高品質

2.1mmの高強度板紙を採用し、優れた強度と安定感を実現。3パーツの抜き加工品を組み立てることで完成する株式会社エステックのオリジナル独自構造。人の肩の形に似せた厚みとカーブにより、ジャケットの美しいシルエットを保持し型崩れを防止。スーツだけでなく、ジャケット、コート等の重いアウターにも対応可能。スラックスや女性向けでも使用できるよう、スカートを掛けられるパンツバー付き設計。

日本国内製造による徹底した品質管理で、スーツの生地を傷めにくい滑らかな仕上がりを実現。

3. 多用途対応の実用性

ガーメントバッグ（スーツバッグ）での使用を想定したデザイン。ガーメントバッグにかけたまま収納でき、出張先でそのままクローゼットに吊るすことが可能。

出張・旅行時の携行に最適。基本的なプラスチックハンガーの機能を紙製で完全再現。衣類全般に幅広く対応可能。

4. コスト効率と物流面でのメリット

組み立て式のため、未使用時はコンパクトに収納。輸送コストの削減が可能。

省スペース保管により、店舗や倉庫のスペース効率も向上。

5. 高いカスタマイズ性とブランディング対応

ブランドロゴやメッセージの印刷が容易。紙製の特性を活かし、

企業のブランディングツールとしても活用可能。様々なニーズに応じた柔軟なカスタマイズに対応可能です。

6. 他社との差別化ポイント

環境性能と実用性を両立した独自設計。スーツ業界では初となる。

導入事例としてはJAL(日本航空株式会社)のラウンジをはじめ、旅館等宿泊施設での採用実績。

紙製でありながらプラスチック製と同等以上の機能性を実現

株式会社コナカ 執行役員 事業本部長 中嶋 傑 様 インタビュー

＜過去リリース＞JAL（日本航空株式会社）が高性能《100％紙製ハンガー》を導入。エステックの新しい紙製品がJALラウンジにて採用！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000136921.html)株式会社コナカ 執行役員 事業本部長 中嶋 傑 氏１.今回、紙製ハンガーを導入しようと思われたきっかけや、 従来のハンガーに対して感じていらっしゃった課題があれば教えてください。

今回、紙製ハンガーを導入したのは、単に環境配慮を目指すだけでなく、商品を含めお客様にご体験いただくサービス全体の質を高めたいという思いからでした。従来のプラスチック製ハンガーは慣習的に使われてきた一方で、持続可能性や廃棄時の環境負荷についての課題意識がありました。そこで、環境性能・デザイン性・ブランド表現の3点を両立できる紙製ハンガーに魅力を感じたことが導入の決め手です。

２.最終的に紙製ハンガーの採用を決めた一番のポイントは何でしたか？

最終的に紙製ハンガーの採用を決めた一番のポイントは、

紙製ハンガーは、環境配慮という側面だけでなく、必要十分な強度とデザイン性を備え、ブランドコンセプトである未来を体現できると感じたことが採用を決めた最大のポイントです。

３. 今回の取り組みを通じて、 お客様に一番伝えたいメッセージや、御社として大切にしている価値観があればお聞かせください。

「FUTURE SUIT TECHNOLOGY」（略称/FST）は、、シンプル、イージー、フレンドリーをキーワードに、オーダースーツの新しい在り方をお客様にお届けするブランドを目指しております。

素材にもストレッチ＆ウォッシャブル機能を兼ね備えた新しい生地「フューチャー」を導入し、これからのスーツファッションに新たな着こなしを提案してまいります。紙製ハンガーの採用も、その思想の延長線上にある取り組みです。これからも環境に配慮しつつ、オーダースーツの新しい在り方を追求していきたいと考えています。

■ 株式会社エステック 代表者コメント

「この度、株式会社コナカ様の革新的な新ブランド『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』において、当社の紙製ハンガーを採用いただき、大変光栄に存じます。スーツ業界における本格的な紙製ハンガーの導入は、環境配慮型製品の可能性を示す重要な一歩です。

当社は『紙で未来を変える』という理念のもと、これまで世界初の紙製歯ブラシや紙製靴べらなど、様々な脱プラスチック製品を開発してまいりました。今回の採用を契機に、アパレル業界全体での環境配慮型資材の普及に貢献し、持続可能な社会の実現に向けて、さらなる製品開発に取り組んでまいります」

■ 今後の展開

当社は今回のスーツ業界での採用実績を足がかりに、国内外のアパレル企業への展開を加速してまいります。特に、グローバル市場においても環境配慮型製品へのニーズは高まっており、海外展開も視野に入れた事業拡大を目指します。

また、紙製ハンガーのさらなる改良や、新たな環境配慮型アパレル資材の開発にも注力し、業界全体のサステナビリティ推進に貢献してまいります。

FUTURE SUIT TECHNOLOGY（略称/FST）について

１号店 FUTURE SUIT TECHNOLOGY イオンモール水戸内原店

▪️ 所在地 ： 茨城県水戸市内原2丁目1番地 1F

▪️オープン： 2025年12月25日（木）

▪️営業時間： 10:00~21:00

【今後の出店計画】

・イオンモール大和郡山（2026年1月）

※ 2026年10月までに全国に10店舗を出店予定

本社：神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

代表者：代表取締役社長CEO 湖中 謙介

店舗数：412店舗

【コナカ/フタタ168店舗、SUIT SELECT 177店舗、DIFFERENCE 67店舗】（2025年９月3０日現在）

『すべては品質から。』をテーマに、素材・機能・ファッション・サービスによるビジネスウェアを中心とした、お客様のライフスタイルをトータルコーディネイト。主に郊外で展開している『コナカ』『フタタ』、2ライン×2プライスの都市型コンセプトショップ『SUIT SELECT』、カスタムオーダーの『DIFFERENCE』を展開しております。

■ クリーニング業界向け紙製ハンガーのへの参入

株式会社エステックでは、今回採用されたスーツ用紙製ハンガーに加え、クリーニング業界向けの紙製ハンガーの開発・製造も行っています。

クリーニング後に使用されるハンガーはプラスチック製が主流でしたが、

「お客様から、捨てづらく処分に大変困っている」

「環境対応対応したいが何したらいいかわからない」

「他の紙製品だと大幅に価格が上がってしまい導入ができない」

といった大手クリーニング事業者様や小規模な町のクリーニング屋さんからの課題を受け、

紙製という新たな選択肢として本製品の開発に至りました。

クリーニング工程や保管、受け渡しまでを想定した設計とすることで、現場での使いやすさと十分な強度を両立。実際にクリーニング業者様の声を取り入れながら改良を重ね、品質・価格ともに実用性の高い製品として完成しています。

価格は1本あたり19円～（仕様・数量により変動）

エステック製ハンガーの一部の写真

環境配慮型製品でありながら、導入しやすいコスト設計を実現しています。

環境配慮への社会的要請が高まる中、クリーニング業界においてもサステナブルな資材への切り替えニーズは年々増加しており、紙製品総合メーカー株式会社エステックでは実用性と環境性能を両立した製品開発を進めています。

■ お客様の声から生まれた紙製シャツ用クリップの製造

シャツに使用できる紙製シャツクリップの開発・製造も行っています。

本製品は、クリーニング後のシャツを折り畳んだ状態で固定する用途に加え、アパレル店舗での陳列・納品時の使用も想定して設計されています。従来、プラスチック製が主流であったシャツクリップを紙製に置き換えることで、さらなる脱プラスチックを実現します。

紙製でありながら、シャツをしっかりと固定できる十分な保持力を備え、受け渡し時の見た目や作業性にも配慮した設計となっています。環境負荷低減にも貢献し、環境配慮型資材としての採用により、クリーニング店やアパレル事業者のサステナビリティへの取り組みをお客様へ伝えるツールとして活用いただいております。

■ 紙製ハンガーのサイズ展開とカスタマイズ対応

クリーニング用途に対応するため、衣類の種類やサイズに応じて選択可能なサイズ展開を用意しています。

スーツ、ジャケット、コート、シャツなど、クリーニング現場で扱われる多様な衣類に対応できる設計とし、用途に応じた最適なサイズ選択が可能です。

また、店舗ロゴの印刷や形状変更など、オリジナル仕様でのカスタマイズにも対応可能で、

クリーニング店ごとのブランディングや差別化ツールとしても活用いただけます。

今後は、クリーニング事業者との連携を通じて、現場の声を反映した改良やラインアップ拡充を進め、

アパレル流通からクリーニングまで一貫した脱プラスチックの実現を目指してまいります。

株式会社エステックについて

株式会社エステック 会社ロゴ株式会社エステック オフィス内

紙製品総合メーカー株式会社エステックは紙加工の独自技術により、使い捨てプラスチック製品や竹製、木製に代わるサステナブルな紙製品を開発・製造する企業。世界初の紙製歯ブラシをはじめ、紙製カトラリー、紙製コームなど、多様な紙製アメニティシリーズを展開。JAL(日本航空)のラウンジでも紙製歯ブラシや紙製ハンガーが採用されるなど、脱プラスチック時代を紙でリードする製品を開発から提供しています。

本社: 埼玉県和光市本町27-21

代表取締役:坂本 学

事業内容

紙製品の開発・製造、自動車、医療関係をはじめとするの精密プレス加工、スリット加工、ラミネート加工、サウナ事業。

未来をもっと面白く。

これが私たちの会社の理念です。

サステナビリティは、課題であると同時にチャンスでもあります。アパレル業界、ホテル業界、航空業界、医療業界--それぞれが抱える環境問題を、私たちは一緒に楽しみながら解決していきたい。

業界の垣根を越えて、共に考え、共に創る。

そうやって未来を面白くしていくパートナーでありたいと思っています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社エステック

担当:CSO /取締役 大村 凌

TEL:048-485-1797

Email: omura@stec-ps.co.jp

会社HP :https://stec-ps.com/

詳細を見る :https://hcj.jma.or.jp/