現場の事故を防ぐ「安全に関する指示・指導力強化研修」を公開。的確な指示の型を習得し、安全意識の定着を支援：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、安全な職場環境の構築を目的とした「安全に関する指示・指導力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-development-safety)」をリリースいたしました。本研修は、現場での事故に繋がりやすいコミュニケーションの課題を解消し、確実に伝わる指示出しと継続的な指導技術を習得する内容です。

指示の省略がもたらすリスクを再認識し、独自のフレームワークを用いた「型」を身に付けることで、現場の安全意識を一時的なものではなく文化として定着させることを目指します。

安全に関する指示・指導力強化研修【現場の事故を防ぐ】 - 社員研修のリスキル

安全事故の未然防止に向けたコミュニケーションの重要性

現場作業における事故の多くは、情報の伝達不足や指示の省略といったコミュニケーションの不備から発生しています。作業の習熟に伴う油断や、時間の制約による「言わなくてもわかるだろう」という思い込みが、重大なリスクを引き起こす要因となります。

また、安全教育が形式的なものに留まり、現場での行動変容や文化としての定着に至らないという課題を抱える企業は少なくありません。こうした背景から、誰が聞いても正しく伝わる指示の技術と、安全意識を継続させる指導力が求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

安全に関する指示・指導力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-development-safety)

受講対象- 現場の指導者- 中堅社員- 管理職身に付くスキルや目的

本研修の目的は、事故に直結する伝達課題を解消し、確実に伝わる指示と継続的な指導によって安全な職場環境を構築することにあります。受講者は、指示の省略によるリスクを理解し、型に沿った具体的な指示出しによって現場での誤認を減らすスキルを習得します。さらに、継続的な声かけを通じて、職場全体に高い安全意識を定着させることを目指します。

本研修の特徴- 指示の省略によるリスクを理解し、安全事故を未然に防ぐ過去の災害事例から伝達の失敗を分析します。現場に潜む危険な伝達習慣を特定し、具体的な改善に繋げます。- 型に沿った具体的な指示出しにより、現場での誤認をなくす5W2Hや独自のフレームワークを活用し、誰が聞いても正しく伝わる安全指示の型を徹底して習得します。- 継続的な声かけにより、職場全体に安全意識を定着させる習慣化の仕組みや適切なフィードバックの手法を実装します。安全を一時的な取り組みではなく、組織の文化として根付かせます。安全に関する指示・指導力強化研修【現場の事故を防ぐ】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 現場で起きているコミュニケーション課題

- 過去災害事例から習得する伝達の失敗- 指示が省略される4つの場面と情報の省略がもたらすリスク- 【ケーススタディ】危険な伝達場面の分析

2. 伝わる安全指示の型を身に付ける

- 安全指示の基本フレーム（5W2Hの活用）- 背景、危険、行動の3ステップで伝える技術- 現場で即使える定型フレーズ（作業開始時、確認促進など）

3. 安全を文化として根付かせる指導

株式会社リスキルについて

- 継続的な安全指導の3つの柱- 日常の挨拶や雑談の中に安全事例を組み込む手法- 部下の小さな変化を認める即時フィードバックの実践

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、企業の課題解決を支援する多様な研修プログラムを提供しています。新しくリリースされた安全に関する指示・指導力強化研修を含め、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で提供されている点が特徴です。

講師陣は豊富なビジネス経験を有しており、実践的で高品質な内容を追求しています。また、研修で使用する教材や備品の発送など、準備段階からのフルサポート体制を整えており、導入企業の負担を軽減しながら良質な研修実施を可能にします。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。