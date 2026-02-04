株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、当社が自社開発する「Rtoaster（アールトースター）」が、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2026Winter」にて、レコメンドエンジン部門における21期連続受賞をはじめ、3部門で最高位の「Leader」、1部門で「High Performer」を獲得したことを発表します。









なお、「Rtoaster」は、「Leader」を受賞した以下の3部門ともに3年以上連続で受賞しており、「殿堂入り」を果たしています。





■ Leader受賞部門

レコメンドエンジン部門：https://www.itreview.jp/award/2026_winter/recommendation-engine.html

DMPツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_winter/dmp.html

ABテストツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_winter/ab-test.html





■ High Performer受賞部門

Web接客ツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_winter/web-customer-service.html





● Rtoasterサービスサイト：https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/





■ レコメンドエンジン、DMPツールの2部門は、21期連続の「Leader」受賞

「ITreview Grid Award」の「Leader」は、顧客満足度と認知度の双方に優れ、ユーザーから高い評価を得ているプロダクトに与えられるもので、「Rtoaster」は3部門で「Leader」を受賞しました。そのうちの「レコメンドエンジン部門」は中堅企業部門で単独での「Leader」獲得、DMPツール部門では総合単独での「Leader」獲得に加えて、どちらの部門も21期連続での受賞となります。





■ 高評価のポイントは、機能への満足度・サポート品質・管理のしやすさ

「ITreview」のレビューデータにおける他社製品との比較では、「Rtoaster」は、従来に続き、「機能への満足度」、「サポート品質」、「管理のしやすさ」の評価スコアが高い点が特長です。

ユーザー企業からのレビューコメントにおいては、多様化する顧客行動に対して柔軟なレコメンド設定ができる点、専門的なコーディング知識に頼らずともマーケティング担当者自身が施策を実行できる点、One to Oneマーケティングによる顧客単価の向上への貢献などをご評価いただいています。





「ITreview」における「Rtoaster」のレビューページは、以下よりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/rtoaster/reviews





■ ご参考情報

● 「ITreview Grid Award」について https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

「ITreview Grid」掲載製品のうち、10件以上のレビューを集めた満足度の高い製品を対象とし、カテゴリーごとに「Leader」「High Performer」をそれぞれ表彰し、バッジを発行しています。アワードは最新のレビューデータを反映する形で、四半期ごとに発表しています。

「ITreview」は、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰し、「ITreview」のサイト上でバッジを発行しています。





● 「Rtoaster（アールトースター）」について https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/

業界トップクラスのシェアを誇る「Rtoaster」は、企業のマーケティング活動における意思決定や事業成果の創出に貢献するプロダクトとして、利用企業はのべ350社を超え、多種多様なアイテム・コンテンツを販売・取り扱う企業群から、18年以上にわたりご支持をいただいています。「Rtoaster」は、Webやアプリなどのデジタル接点を通じて収集した顧客の行動ログや嗜好などのデータを「顧客価値」として捉え、当社独自のアルゴリズムによって、顧客一人ひとりに高精度にパーソナライズされた顧客体験を提供するトータルソリューションです。





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp





＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

以上



