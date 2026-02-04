韓国発ロックバンドユニット〈KIK〉2026年3月、東京・大阪にて初のJAPAN単独公演開催決定！【KIK Asia Tour 2026】
韓国のバンド・KIKの初来日公演『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』が、3月12日(木)、13日(金)に東京・ADRIFT、15日(日)に大阪・PLUSWIN HALL OSAKAで開催されることが決定しました。
今回の来日公演は、アジアツアー『KIK Asia Tour 2026』の一環であり、日本の他にタイ、台湾、韓国での公演も予定されています。
KIKは、2025年6月30日にEP〈KIK〉のリリースで正式デビューを果たした新ロックバンドユニットです。メンバーはPENTAGONのチョン・ウソク、Lacunaのギタリスト チョン・ミンヒョク、SURLのドラマー オ・ミョンソクの3名で構成されています。なお、チョン・ウソクは、2月に開催される「Hanteo Music Awards 2025」において、所属するPENTAGONのメンバー7人と再集結し10周年記念ステージを予告するなど、その活動に期待が高まっています。
迫力あるバンドサウンドと、それぞれが長年培ってきた音楽的バックグラウンドが融合した〈KIK〉が贈る、成熟したロックサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスを、ぜひ会場で体感ください。
■公演概要
『KIK Asia Tour 2026』
【東京公演】
会場：ADRIFT 下北沢(〒155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目9-23)
2026年3月12日(木)開場 17:00／開演 18:00
2026年3月13日(金)開場 17:00／開演 18:00
【大阪公演】
会場：PLUSWIN HALL OSAKA(〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1)
2026年3月15日(日)開場 17:00／開演 18:00
■チケット販売情報
販売開始日時
［東京公演］2026年2月3日(火)18:00～
［大阪公演］2026年2月3日(火)19:00～
※先着販売／予定枚数に達し次第終了
■販売URL
https://eplus.jp/wooseok/
※詳細は販売サイトをご確認ください。
※特典会・グッズ販売予定