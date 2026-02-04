韓国のバンド・KIKの初来日公演『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』が、3月12日(木)、13日(金)に東京・ADRIFT、15日(日)に大阪・PLUSWIN HALL OSAKAで開催されることが決定しました。

今回の来日公演は、アジアツアー『KIK Asia Tour 2026』の一環であり、日本の他にタイ、台湾、韓国での公演も予定されています。





KIK(1)





KIKは、2025年6月30日にEP〈KIK〉のリリースで正式デビューを果たした新ロックバンドユニットです。メンバーはPENTAGONのチョン・ウソク、Lacunaのギタリスト チョン・ミンヒョク、SURLのドラマー オ・ミョンソクの3名で構成されています。なお、チョン・ウソクは、2月に開催される「Hanteo Music Awards 2025」において、所属するPENTAGONのメンバー7人と再集結し10周年記念ステージを予告するなど、その活動に期待が高まっています。





迫力あるバンドサウンドと、それぞれが長年培ってきた音楽的バックグラウンドが融合した〈KIK〉が贈る、成熟したロックサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスを、ぜひ会場で体感ください。





■公演概要

『KIK Asia Tour 2026』





【東京公演】

会場：ADRIFT 下北沢(〒155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目9-23)

2026年3月12日(木)開場 17:00／開演 18:00

2026年3月13日(金)開場 17:00／開演 18:00





【大阪公演】

会場：PLUSWIN HALL OSAKA(〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1)

2026年3月15日(日)開場 17:00／開演 18:00









■チケット販売情報

販売開始日時

［東京公演］2026年2月3日(火)18:00～

［大阪公演］2026年2月3日(火)19:00～

※先着販売／予定枚数に達し次第終了





■販売URL

https://eplus.jp/wooseok/

※詳細は販売サイトをご確認ください。

※特典会・グッズ販売予定