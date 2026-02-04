12種のスパイスを効かせた専門店級のスープカレーがおうちで楽しめる

モランボン株式会社

モランボン株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役社長：全 峰 碩）は、青果売場向けの商品として、「ごろごろ野菜で作るスープカレー用スープ」を2026年2月15日(日)よりリニューアル発売いたします。

＜リニューアルポイント＞

・調理工程の見直し

鶏肉となすを炒めてから野菜を煮込むことでなすに鶏肉の旨みをしみ込ませ、とろっとした食感に。

・フライパンメインの調理に

カレーは「時間や手間がかかる煮込み料理」と思われがちですが、本商品はフライパンひとつで調理が完結します。鍋を使わず工程もシンプルなため、煮込み料理に対する心理的ハードルを下げ、ファーストトライを後押しします。

＜商品特徴＞

トマト、ポーク、チキンの旨味に12種のスパイスを効かせた本格的な味わい

・味が決まるストレートタイプ(3～4人前)

・野菜は揚げなくてもOKな簡単調理

■おすすめの野菜

(春)アスパラガス、キャベツ、玉ねぎなど

(夏)なす、オクラ、ズッキーニなど

(秋)エリンギ、さつまいも、まいたけなど

(冬)かぼちゃ、れんこん、ブロッコリーなど

＜開発背景＞

スープカレーの認知度は約95%もある一方、「知っているが食べたことがない」という人は約35％と認知度と食経験に大きな差があるメニューでした。（当社調べ 2024年 N＝200）。このギャップを踏まえ、リニューアルによって再訴求を図ります。スープカレーの魅力として「野菜がおいしい」といった回答がもっとも多く(当社調べ 2024年 N=200)、今回のリニューアルでは調理工程を見直し、より野菜をおいしく召しあがっていただける作り方に変更しました。また、初めて作る方でも挑戦しやすいよう、フライパンひとつで調理が完結する設計とし、パッケージ前面に「フライパンでかんたん」のワンポイントマークを記載しました。

＜商品概要＞

商品名 ごろごろ野菜で作るスープカレー用スープ

内容量 750g

入り数 1ケース＝10パック

保存方法 直射日光をさけ、常温で保存

賞味期間 750日

参考小売価格 350円(税抜)／378円(税込)