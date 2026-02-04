個人アーティスト「或夢（アム）」は、2026年10月11日の活動4周年に向け、初となるフルアルバムの制作と都内でのミニライブ形式リリースイベント開催を目指すクラウドファンディングを2026年1月30日より開始しました。目標金額1,200,000円に対し、開始から数日で既に51%を達成しています。

プロジェクト概要と背景

「あなたとわたしの境界で、夢を紡ぐ」をコンセプトに活動するシームレスアーティスト「或夢（アム）」は、2022年10月11日に活動をスタートし、夢と現実のあわいにある感情や物語を音楽と言葉を通して表現してきました。これまでカバー作品の公開やオリジナル楽曲の制作を進めてきた或夢にとって、アルバム制作は大きな挑戦です。「初めてのアルバムは、ただ完成させるだけでなく、応援してくれる皆さんと一緒に形にする作品にしたい」という想いから、クラウドファンディング方式を採用。ファンと共に作り上げるアルバム制作という新しい音楽表現の形を模索しています。近年、独立系アーティストがファンと直接つながりながら作品を制作するケースが増えており、音楽業界においても「共創」による表現方法が注目を集めています。或夢のプロジェクトもそうした流れを汲んだものといえます。

アルバムとリリースイベントの特徴

制作予定のフルアルバムは全8～12曲を収録予定で、既存の公開楽曲2曲に加え、新たに4曲のデモ制作を現在進行中です。アルバムジャケットとイベントキービジュアルはイラストレーターのあらへなす氏が担当することが決定しています。初回限定盤には、CD（歌詞ブックレット付）に加え、『ネリネ』piano arrange ver. 音源DLカード、直筆サイン付きジャケットイラストブロマイド、楽曲内に登場する少女たちからの「手紙」3通、ステッカーセットなどの限定特典が用意されています。リリースイベントは2026年10月10日（土）に東京都内で開催予定。或夢（生身の姿での出演）とピアニストによるミニライブ形式で、24名着席型の親密な空間での開催を目指しています。リターン内容によって座席位置が決定され、最上位プランでは最前列が確約されるなど、支援者に特別な体験を提供します。支援金は楽曲制作費、ミキシング・マスタリング費、イラスト・デザイン制作費、CDプレス費、リリースイベント開催費などに使用される予定です。

今後のスケジュール

クラウドファンディングは2026年1月30日から4月8日まで実施。その後、楽曲の企画・制作（4月～6月）、レコーディング・ミキシング・マスタリング（7月～8月）、CDプレス・発送（9月）を経て、10月10日にリリースイベント、10月11日に4周年と正式リリースを迎える予定となっています。支援者には進捗状況を活動報告を通じて定期的に共有していくとのことです。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：【あなたと夢を形に】或夢 初アルバム＆記念リリイベ開催プロジェクト・実施期間：2026年1月30日～4月8日・目標金額：1,200,000円・リターン：500円～101,000円（全16種類）・リリースイベント日時：2026年10月10日（土）・正式リリース予定日：2026年10月11日（日・活動4周年）・クラウドファンディングページ：CAMPFIRE内「【あなたと夢を形に】或夢 初アルバム＆記念リリイベ開催プロジェクト」

アーティスト概要

・アーティスト名：或夢（アム）・活動開始：2022年10月11日・活動内容：バーチャルとリアルの境界を横断する表現を軸に、音楽と物語を融合した世界観を展開するシームレスアーティスト