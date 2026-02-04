広告費1,000万円削減で集客は前年超え──楽天の有力店・澤井珈琲が「チームと仕組み」で実現したV字回復の全貌を公開【2/17無料セミナー】

コマースデザイン株式会社澤井珈琲、広告費1,000万円削減で集客は前年超え──「チームと仕組み」で実現したEC再生の全貌を公開【2/17無料セミナー】

コマースデザイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂本悟史）は、2026年2月17日（火）13:00より、株式会社澤井珈琲（本社：鳥取県境港市） 常務取締役 澤井理憲氏をゲストに迎えた対談セミナー（無料・オンライン）を開催いたします。

【祝】楽天SOY3年ぶり受賞-逆風下のEC業界、「突破口」はまだ見つかる。

原料の高騰、売上不振、競争激化……忙しさも増すばかり。「これ以上、何をどう変えればいいのか」という閉塞感を抱えている経営者・リーダーの方も少なくありません。

そんな中、弊社の研修やコンサルティングを活用いただいている澤井珈琲さんが楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー（SOY）を3年ぶりに受賞することが決定しました。本セミナーでは、「ECの突破口を見つける」セミナーとして、この復活の裏側にある2年間の取り組みをご紹介します。

具体的な成果は、以下のとおりです。

澤井珈琲さんが2年間でV字回復した実績- 売上：EC月商ギネス更新（6.3億円）、楽天市場でも昨対+15%成長- 集客：広告を年1,000万円以上削減し、集客は前年超え（例：楽天サーチ流入+46%／12月実績）- 利益：原価高騰の中で価格改定＆広告削減を断行し、対前年で利益大幅増- 製造：生産効率を劇的に高め、最繁忙期（12月）に部門全体で1,400時間以上の労働時間を削減- 受賞：楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー3年ぶり受賞

本セミナーでは、2年間の取り組みをすべて公開します。

セミナーに申し込む（無料）

２年前までは「八方塞がり」だった

実は澤井珈琲さんは、「2年前まで八方塞がりだった」のです。

常連だった楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞できなくなり、競合も増加。商品ページは10年以上そのままで老朽化している（変える時間もない）。コーヒー豆の原価が1.5～2倍程度に高騰するのに、利益が見えていない。人手が足らず、製造が追いつかず欠品。空気が悪くなり、メンバーが倒れる・退職する。多くの課題に悩む日々でした。

そんな中、一人で頑張り続けても、なかなか厳しい日々でした。

「一人で頑張るのをやめた」ら、道は開けた

では、何で変わったのか？何をしたのか？

澤井常務いわく、一番のポイントは、一人で頑張るのをやめた。「チームと仕組み」が、状況打開につながりました。

私たちコマースデザインも澤井さんたちに伴走し、その変遷を見つめてきました。

苦戦の続くEC業界において、この2年間の取り組みと展開は、なるべく多くのリーダーの方が知るべき内容だと感じたため、澤井さんに打診をし、公開の許可をいただきました。

このセミナーでは、八方塞がり状態から、「ECギネス月商6.3億」「利益大幅増」「労働時間1,400時間削減」に至るまでの、一連の取り組みをお伝えします。

EC業界のため、無料でお届けします

通常、弊社セミナーは有料で開催しています。今回はかなり濃い内容ですが、澤井さんの熱意とご厚意、そして私たちもなるべく多くの方に聞いてほしい内容のため、特別に無料で開催いたします。

特に、おすすめしたいのはリーダー層の皆様です。特におすすめしたいのはリーダー層の皆様です。また、本セミナーはECの実務に詳しくない方にも伝わるよう構成しています。「社長や上司にECの現状を理解してほしい」とお考えの担当者の方は、ぜひ経営層の方もお誘い合わせの上ご参加ください。

こんな方におすすめ

無料で参加する

本セミナーは、ECの仕組み化やチーム運営が中心テーマです。そのため、チームでECを運営している方、特に経営者・リーダーの方に向いています。

次のような状況に心当たりがある方は、特に学びを持ち帰りやすい内容です。

セミナーの構成（90分）

- 現場が回らず、どこから立て直すべきか迷っている- 「自分がやるしかない」をやめたいが、任せ方が分からない- むやみに手を広げる前に、まず体制と順番を整えたい- 売上だけでなく、利益と現場の安定も同時に実現したい- 以前は勝てていたが、最近「やり方が古くなったかも」と感じている- 我流の限界を感じ、学び直して本気で変えたい

本セミナーでは、「チームと仕組みの経営」への転換を、澤井常務の実体験を通じて学びます。2年間に起きた改革プロセスを、3つの転換点として整理し、90分で追体験いただきます。

澤井珈琲セミナーの構成

売上規模が違っても、問題の根っこや行き詰まり方は、多くのEC事業者に共通しています。

EC業界の閉塞感が強まるいま「この状況でも、やり方次第で前に進める」「まだやれることは残っている」そんな希望と、現実的な打ち手の“順番”を、できるだけ多くの方に持ち帰っていただきたいと考えています。

濃密な90分をお約束します！

※当日対談の構成・内容が変更になる可能性がございます。

澤井さんからのメッセージ

「一人で背負わなくていい。仲間と役割分担すれば、道は開ける！」--これが一番伝えたいメッセージです。

正直に言うと、一人で頑張ることは、成功体験の"独り占め"だと思っています。それは決して美談ではなく、気づかないうちに、組織の成長やスタッフの達成感を奪ってしまうこともある。

だからこそ今回の登壇では、一人で何でもやろうとしなくていいこと、攻めと守りは分担していいこと、成功体験はチーム全体で共有した方が強くなること--この3つを、同じECで戦っている皆様に、しっかり届けたいと考えています。

競争相手である前に、同じフィールドで戦う仲間。だからこそ、数字も、実名も、過去の厳しい話も含めて、「奇跡」ではなく「積み重ねの結果」として、正直にお話しします。

参加者のみなさんへのお願い（必須ではありません）

先にお伝えした通り、今回のセミナーは澤井さんのご厚意により、特別に無料で開催します。

そのうえで、もし余裕があれば、こんな関わり方もしてもらえると嬉しいです。

- 澤井珈琲の商品や接客を見て、実際にご購入ください（どの商品でもOK）- - 楽天市場トップページから「コーヒー」で検索し、ご購入ください検索結果や商品ページ、サンクスメールなど、見ると学びが深まります- EC事業者のお仲間や社内の方もぜひお誘いくださいSNSでシェア、直接のお声がけ、どちらも歓迎です

業界の希望を一緒に広げていけるよう、無理のない形で関わってもらえれば十分です。

開催概要

登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61993/table/5_1_0b305897e54e67013835cebddbdac246.jpg?v=202602040221 ]澤井 理憲 氏（株式会社澤井珈琲 常務取締役）

1975年生まれ、鳥取県出身。高校卒業後、両親が経営する澤井珈琲に入社。2002年より澤井珈琲 Beans & Leafの立ち上げ・運営に携わり、現在はEC事業全体とブランド戦略を統括。楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー11年連続受賞、ベスト店長賞3年連続受賞。2016年には史上初となる計12冠を獲得。著書に『奇跡の澤井珈琲』（宝島社）。

坂本 悟史（コマースデザイン株式会社 代表取締役）

楽天でのECコンサル・マーケティング経験を経て、コマースデザイン株式会社を設立。著書『売れるネットショップ開業・運営』はEC業界のベストセラー。中小企業に寄り添うスタンスで多くの店舗から高い評価を得る。著書に『売れる！ EC事業の経営・運営』（インプレス）。

会社概要

コマースデザイン株式会社

当社は、EC事業のコンサルティング会社です。

「色々な個性を持ったお店が数多くあり、お客さんに豊かな選択肢があるEC業界」を目指しています。その主役である中小ネットショップ事業者の皆様の「強み」を引き出し、競合大手に埋もれないように売れ続けて頂くためのサービスを提供していきます。

URL：https://www.commerce-design.net/

本件に関するお問い合わせ先

コマースデザイン株式会社 セミナー事務局

