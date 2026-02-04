才能とスタイルの融合 未来のヒロイン・松原柊亜とウェア契約を締結

株式会社キューブ

株式会社キューブ（本社：東京都港区）が展開するゴルフアパレルブランド MARK & LONA（マーク & ロナ）は、女子プロゴルファー松原柊亜選手と、2026年シーズンよりウェア契約を締結したことをお知らせいたします。

MARK & LONAは、2008年の誕生以来、「Luxury Golf」というコンセプトのもと、機能性とファッション性を高次元で融合させた独自のスタイルを提案してきました。 次世代を担うアスリートとしての高い実力と、華やかな存在感を兼ね備えた松原柊亜選手を、新たに「MARK & LONA PRO TEAM」の一員として迎えます。

松原選手は、合格率わずか約3％という難関の 日本女子プロゴルフ協会 プロテストにおいて、2度目の挑戦で見事合格。19歳（2026年2月現在）という若さながら、最新の大型ヘッドを自在に操る現代的なスイング技術と、安定感のあるプレーが高く評価されています。164cmのスタイリッシュな佇まいも相まって、SNSを中心に多くのゴルフファンから注目を集める存在です。

2026年シーズンはステップ・アップ・ツアーを主戦場に、さらなる飛躍を目指す松原選手。MARK & LONAは、彼女のダイナミックなプレーと、コース上で輝くファッションアイコンとしての魅力を、最新コレクションのウェアを通じて全面的にサポートしてまいります。

今後の松原柊亜選手、そしてMARK & LONAの新たな挑戦に、ぜひご期待ください。

[プロフィール]

名前:松原柊亜（Shua Matsubara）

生年月日： 2006年11月30日（19歳）

出身地： 栃木県

プロ入会： 2025年12月1日（98期生）

[主な戦歴]

2023年 日本女子ジュニア 5位

2025年 JLPGA最終プロテスト合格（15位タイ）

2025年 ファイナルQT 56位

選手紹介： 3歳からゴルフを始め、最新の大型ヘッドにマッチする効率的なスイングが特徴。目標とする河本結プロのように、華やかさと強さを兼ね備えたプロゴルファーを目指す。

松原柊亜選手のコメント

「2度目の挑戦でプロテストに合格でき、今は『人生で一番幸せ』という気持ちでいっぱいです。そして、ずっと憧れていたMARK & LONAのウェアを着て、プロとしての第一歩を踏み出せることを光栄に思います。個性的でカッコいいデザインのウェアは、私のプレーに自信をくれます。私の武器である『強気のパット』で、見ている方にワクワクしてもらえるようなプレーをし、まずはステップ・アップ・ツアーで初優勝、そしてレギュラーツアーでの活躍を目指して精一杯頑張ります！」

詳細はこちら：https://brand.markandlona.com/26s_shua_matsubara/

MARK & LONA PRO TEAMをみる：https://brand.markandlona.com/pro_team/

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。