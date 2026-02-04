全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』とコラボレーションした新作リアル脱出ゲーム『人狼潜む文化祭からの脱出』の開催を記念したコラボメニューの販売を発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/gkmas/

本イベントは、初星学園に所属するアイドル13名が企画した文化祭ステージライブ企画『初星村からの脱出』を成功させるため、担当アイドルと協力しながらさまざまな事件を解決する体験型ゲーム・イベントです。参加者は文化祭ステージライブ企画内では観客の1人として、その舞台裏ではプロデューサーとして、ライブの成功を目指します。現在、東京、愛知、大阪会場のチケットが好評販売中。すでに完売回が続出しており、大きな注目を集めています。『人狼潜む文化祭からの脱出』の開催を記念し、東京ミステリーサーカスでは本イベント開催期間中、1F「HIMITSU COFFEE」にて3つのコラボメニューを販売いたします。『学園アイドルマスター』の各クラスをイメージした全3種の「スペシャルドリンク」は、星形シュガーやカラフルアラザンがトッピングされた見た目も華やかな商品。「特製SSD リアル脱出ゲームVer.」は、本イベントをイメージしたドリンクで、謎解きで頭を使った後のリフレッシュにもおすすめです。そして、「カフェ・ラテアート」は描き起こしデフォルメイラストがデザインされた特別な一杯。全13種からお好きな絵柄を選ぶことが可能です。さらに、本イベントのコラボメニューを1点ご購入ごとに、オリジナルコースター(全4種)をランダムでプレゼントいたします。「HIMITSU COFFEE」はイベント参加の有無に関わらず、どなたでもご利用いただけますので、ぜひお気軽にご利用ください！イベント特設サイトではフード情報のほか、オリジナルグッズ情報も公開中。また、あさり先生による「リアル脱出ゲームゼミ」も公開いたしました。ぜひ、事前にチェックいただき、本イベントへの体験にご期待ください。

リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』 コラボメニュー詳細

◼︎リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』スペシャルドリンク 各900円

左から、1年1組のフルーツビタミンドリンク／1年2組のジュエルゼリーソーダ／3年1組のルミナスピーチスカッシュ

■リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』 特製SSD リアル脱出ゲームVer. 900円

■リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』 カフェ・ラテアート 各800円

絵柄は全13種からお選びいただけます。

※商品は1会計ごとに合計4点までご注文いただけます。※コラボメニューの販売は東京公演のみとなります。東京ミステリーサーカス 1F「HIMITSU COFFEE」にて販売いたします。※イベント参加の有無に関わらず、コラボメニューはご購入いただけます。※販売商品の価格はすべて税込です。■購入特典：オリジナルコースター

※ノベルティコースターは全4種の中からランダムでお渡しします。

リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/gkmas/◼︎あさり先生のリアル脱出ゲームゼミhttps://youtu.be/lD1U9DVxfLA◼︎ストーリー「お願いプロデューサー！ あなたの力を貸して！」ここは国内最大のアイドル養成学校として知られる「初星学園」。その学園に通うプロデューサーのあなたは、自身の担当アイドルをトップアイドルにするべく日々活動を行なっていた。今日は学園の一大イベント、文化祭当日。観客が人狼を探し出す体験型のステージイベントに、あなたの担当アイドルは出演することになった。「自分の成長を観に来て欲しい」そう誘われたあなたは観客として参加するが、裏ではとんでもない事件が起こっていて…？人狼を浄化する儀式(ライブ)が始まるまであとわずか。人狼を見つけ出し、舞台裏の事件を解決し、最高のステージを用意することはできるのか!?君が選んだアイドルとともに、キセキを起こしステージを成功に導け！

◼︎プレイ形式所要時間：約110分(制限時間：70分)参加人数：制限なし屋内：ホールサイズ必要なもの：スマートフォン、イヤホン※本イベントはインターネットに接続されたスマートフォンが必要です。※フィーチャーフォン(ガラケー)、タブレットには対応しておりませんのでご注意ください。※端末のOSおよびお使いのブラウザは事前に最新版へアップデートをお願いします。※通信費はお客様のご負担となります。※スマートフォンのバッテリーは十分余裕を持ってお越しください。◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス 4F PTGルーム：2026年2月27日(金)～5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年5月14日(木)～6月21日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 706ホール：2026年7月16日(木)～9月6日(日)◼︎チケット販売スケジュール好評販売中◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：4,200円特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,500円特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈当日(平日)〉一般：4,500円U22団員：2,250円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,800円※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。〈特典付きチケット情報〉「プロデューサーセット」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。

◼︎参加特典、リピート参加特典〈参加特典〉文化祭ステージライブ企画『初星村からの脱出』の入場チケットをイメージした、チケット風カードを参加者全員にプレゼント！

〈リピート参加特典〉参加特典も保管できる！ 描き起こしデフォルメイラストをデザインしたチケットホルダーをプレゼント！

◼︎パフォーマンスメンバー日ごとに、下記5名がパフォーマンスメンバーとして物語の中心となり、3DCGライブに出演します。花海咲季／藤田ことね／葛城リーリヤ／十王星南／秦谷美鈴花海咲季／月村手毬／雨夜 燕／倉本千奈／花海佑芽花海咲季／有村麻央／紫雲清夏／篠澤 広／姫崎莉波◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉学園アイドルマスターとは

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。アプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！☆「学園アイドルマスター」オフィシャルサイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/☆「初星学園 文化祭周遊マイレージ」：https://idolmaster-official.jp/gakuen/mileage☆「学園アイドルマスター」公式Xアカウント：https://x.com/gkmas_official

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine