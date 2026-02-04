【福岡・篠栗】3月7日(土) 世界最大級の涅槃像前で　 日本三大新四国霊場「篠栗霊場開き」開催

■概要

一般社団法人篠栗町観光協会

篠栗四国霊場会（福岡県糟屋郡篠栗（ささぐり）町）は、2026年3月7日(土)にお遍路シーズンの始まりを告げる伝統行事「篠栗霊場開き」を、南蔵院・釈迦涅槃像前にて開催いたします。

本行事は、一年を通じて霊場を訪れる巡礼者や参拝者の「道中安全」と「所願成就」を祈念して執り行われる、年に一度の重要な節目となる行事です。

■「篠栗四国八十八ヶ所霊場とは」

篠栗四国八十八ヶ所霊場は、弘法大師（空海）にゆかりの深い、福岡県糟屋郡篠栗町にある巡礼地です。江戸時代末に開創され、四国八十八ヶ所霊場を倣い、愛知県の知多半島、香川県の小豆島とともに日本三大新四国に数えられています。

88の寺院・御堂で構成され、篠栗町内で完結。一つの町の中で本格的なお遍路巡礼が完結できる全国でも極めて珍しい霊場になります。総距離は約55km。 四国に比べてコンパクトなため、短期間でまわることができるのが魅力。昭和30～40年代には年間100万人以上が訪れた歴史を持ち、現在も福岡市中心部から電車で約20分というアクセスの良さから、

・初めてのお遍路体験

・自然の中でのリトリート（心身のリフレッシュ）

・歴史文化散策 などを目的に、幅広い世代が訪れています。

「四国まで行かなくても本格的なお遍路ができる町」--それが篠栗町です。

（参考：篠栗町観光協会公式サイト 篠栗霊場の歴史:https：https://sasagurikanko.com/pilgrimage-about/history/）

■ ３月７日（土）開催「霊場開き」の見どころ

本行事はどなたでも自由に参列でき、初めての方も安心してご参加いただけます。

世界最大級の聖地で祈る

全長41m・高さ11mを誇る世界最大級のブロンズ製「釈迦涅槃像」前で読経を実施。圧倒的なスケールと厳かな空気に包まれる特別な時間を体感できます。

道中安全・所願成就の祈願

これから巡礼を始めるお遍路さんの安全と、参加者一人ひとりの願いの成就を祈念します。

初心者歓迎の文化体験

作法を知らなくても参加可能。祈りの場の雰囲気に触れるだけでも、篠栗ならではの霊場文化を肌で感じられます。

■霊場開きの日に歩く、特別なお遍路体験（予告）

篠栗町観光協会では、この特別な日に合わせ、歩くことで心とからだを整える、少人数のお遍路体験ツアーを企画しています。ただ歩くだけではなく、祈りの背景や霊場の物語に触れながら、自然の中をゆっくりと巡る自分を静かにリセットするための時間です。

■予定している体験内容（昨年度実績）

・霊場開きへの特別参列

・若手僧侶によるお遍路案内

・大日屋旅館の「ささぐり御膳」昼食

・お寺でのご法話

・交流拠点339Reコーヒーなどの特典付き

・ ※本ツアーは、霊場開きという特別な一日にふさわしい体験となるよう、

少人数・限定15名様で、内容を丁寧に磨き上げている最中です。

詳細が決まり次第、公式サイトにてご案内いたします。

■こんな方におすすめです

・都会の喧騒から少し離れたい

・春のはじまりを、清らかな気持ちで迎えたい

・歴史や文化に触れながら、心地よく身体を動かしたい

・自分を整える時間がほしい

一歩踏み出すごとに、心が軽くなる。

そんな一日を、年に一度の霊場開きの日に体験してみませんか。

▼篠栗霊場開き・ツアーの続報はこちらhttps://sasagurikanko.com/tours-pilgrimage/

皆さまと、春の篠栗でお会いできるのを心より楽しみにしております。

【参考】動画 篠栗霊場のはじまり~歴史をつなぐ祈りの町

https://youtu.be/h6yDE8B8_i4?si=D9yBbBRufToYyOLO

【開催概要】

行事名： 篠栗霊場開き

開催日： 2026年3月7日(土)

時間： 午前11時00分～法要・式典（約30分程度） 式典参拝は無料

会場： 南蔵院 釈迦涅槃像前

※南蔵院への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

所在地： 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗1035

アクセス： JR福北ゆたか線「城戸南蔵院前駅」から徒歩約５分

※駐車場に限りがあるため、公共交通機関のご利用を推奨いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 篠栗町観光協会

住所：福岡県糟屋郡篠栗町中央1丁目1番14号

E-mail：info@sasagurikanko.com

電話：092-947-1880

HP：https://www.sasagurikanko.com/