大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、季節やトレンドに合わせて、あなたのお役に立つコラムを随時更新しています。2月4日に新着公開した記事は「男性の冷えとは？不調の原因になる場合も。女性との違いは？」です。「冷え」は女性特有の悩みというイメージを持たれがちですが、実は自覚のないまま男性のさまざまな不調の背景に潜んでいることがあります。本記事では、東洋医学の考え方をもとに、男性に多い冷えの原因や体への影響、日常生活で取り入れやすい対策（養生法）について、東洋医学の専門家である木村容子先生に詳しく解説いただいています。

■男性の不調の背景に潜む「冷え」に着目

東洋医学では、冷えと深く関係する臓として「腎」に着目します。男性は加齢とともに腎の働きが低下する「腎虚（じんきょ）」の状態になりやすく、下半身の冷えやストレスによる冷え、さらには男性更年期症状の一因になると考えられています。記事内では、こうした冷えのタイプ別の特徴に加え、筋トレや入浴、食事、呼吸法など、日常生活の中で無理なく取り入れられる冷え対策（養生法）も紹介しています。男性自身はもちろん、身近な人の体調変化が気になる方にも役立つ内容となっています。

■2月4日 新着健康情報

男性の冷えとは？不調の原因になる場合も。女性との違いは？

https://www.taisho-kenko.com/column/164/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260204kennavi＜目次＞1. 冷えに悩む女性、冷えに気づかない男性2. 東洋医学で男性の冷えの原因は「腎虚」3. 男性に多いのは「下半身冷え」と「ストレス冷え」4. どんな男性が冷えやすい？5. 冷えによって生じる様々な不調6. 暮らしの中で「養生」を楽しみながら冷えを解消しよう！7. 体も環境も変化するもの。そう認識すれば恐れることはありません

■監修プロフィール

東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長・教授木村 容子（きむら・ようこ）先生医学博士。日本内科学会認定内科医、日本東洋医学会認定 漢方専門医・指導医。中央官庁入省後、英国オックスフォード大学大学院に留学中に漢方と出会う。帰国後、退職し東海大学医学部に学士入学。2002年から東京女子医科大学附属東洋医学研究所に勤務。『いつもだるい、不眠、頭痛、肩こり、プチうつ… “なんとなく不調”と上手につき合うためのセルフケア』（NHK出版）など著書多数。

