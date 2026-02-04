国産よもぎスキンケアシリーズ、Makuake開始18日で67名・23,3万円達成（継続中）

合同会社YOMOGI BASE

合同会社YOMOGI BASE（代表社員：矢澤宏樹／長野県諏訪市）は、信州産の国産よもぎを使用したスキンケア製品が生活者に受け入れられるかを確認するため、応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを実施しています。

2026年1月13日の開始から18日後の1月31日時点で、支援者数は67名、応援購入総額は233,058円となりました。プロジェクトは2026年2月27日22時まで継続中です。

プロジェクトページ：【https://www.makuake.com/project/yomogi-base-1/】

本取り組みは、よもぎという素材を現代の生活者にどのように届けていくかを考える第一段階として、産地や製造過程といった素材の背景も含めて、その価値を丁寧に伝えていくための取り組みです。

よもぎを起点とした地域資源活用へ

長野県伊那市休耕田の活用へ

休耕田や耕作放棄地といった自然資源を活かし、よもぎの栽培を広げていくことで、地域の土地と人が再び関われる循環をつくることを目指しています。よもぎを通じて、地域資源の新たな活用に取り組んでいます。

今回のMakuakeで得られた反応をもとに、今後は「よもぎ」を起点とした地域資源の活用を次の段階へ進めていきます。単発の商品販売ではなく、原料、生産、製造、流通が関わり続けられる形を模索し、地域に根付く素材としての持続性を検証していく考えです。

具体的には、よもぎを活かした商品や取り組みが、どのような条件で生活者に選ばれ続けるのかを見極めながら、地域内外の事業者や関係者と連携した実証的な取り組みを段階的に進めていきます。

Makuakeでの達成は、その第一歩であり、地域資源としてのよもぎを現代の生活にどう組み込めるかを考えるための起点と位置づけています。

なぜ今、よもぎなのか

よもぎは、かつて日本各地で日常的に使われてきた植物ですが、現在では国産原料の流通量や用途が限られ、生活の中で触れる機会が減っています。一方で、原料の安全性や背景を重視して商品を選ぶ消費者は増えており、「何を使っているか」「どのように作られているか」が選択基準になる傾向が見られます。

本取り組みでは、よもぎを特別な健康素材として強調するのではなく、日常のスキンケアとして無理なく使える形にすることで、現代の生活者に受け入れられるかを確認しています。Makuakeは、その反応を直接確かめるための手段として選択しました。

プロジェクト概要

よもぎ化粧水よもぎ保湿バーム

開始日：2026年1月13日

実施場所：Makuake

支援者数：67名（2026年1月31日時点）

応援購入総額：233,058円

目標金額：100,000円（達成率：233％）

終了日時：2026年2月27日 22時

支援理由に見えた評価の共通点

支援者から寄せられたコメントを確認すると、評価の軸は以下の点に集中しています。

支援者コメント（原文）

「長野にゆかりのある素敵な商品のため応援購入しました！届くのが楽しみです。」

出典：Makuakeプロジェクトページ 支援者コメント欄

「鍼灸師として、これからのもぐさ、よもぎについて考えていました。活動を応援したく購入させていただきました！」

出典：Makuakeプロジェクトページ 支援者コメント欄

価格やデザインよりも、原料の出自や香り、製造背景といった要素が購入判断の根拠となっている点が特徴です。

商品概要

商品名：よもぎ化粧水

価格：3,300円（税込）

商品名：よもぎバーム

価格：1,850円（税込）

品質管理とリスクに関する注記

本製品は自然原料を使用しているため、ロットごとに香りの強度や色味に差が生じる可能性があります。規格内で品質管理を行っていますが、自然素材由来の個体差がある点はあらかじめ明示しています。

[合同会社YOMOGI BASE]

長野県諏訪市を拠点に、国産よもぎの栽培・加工・商品企画を行っています。よもぎを通して、日々の暮らしの中で自分の体や健康に気づくきっかけを届けたいと考えています。また、国産よもぎの価値を守り、次世代へつなげていくことを目的に、地域資源としての活用にも取り組んでいます。よもぎを起点に、地域が抱える課題の解決に挑戦しています。

Makuakeで公開しています。詳細はプロジェクトページをご覧ください。

Instagram :https://www.instagram.com/yomogi_base/?hl=ja

本件に関するお問い合わせ先

担当：【合同会社YOMOGI BASE 矢澤】

MAIL：【info@yomogi-base.jp】

HP：【https://yomogi-base.jp/】

受付時間：【平日9時～18時】