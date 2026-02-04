当院のバイオインプラント治療「ワンデイトリートメントオールオン４」は、AIテクノロジーと 光加速装置により治療期間を半分以下に短縮し、さらにモニター価格として半分の料金で治療するキャンペーンを2026年２月２日（月）から開始しました。

【モニター応募条件】YouTube、SNS配信での顔出し、症例公開、インタビューなどにご対応いただける方が対象となります。※顔出しOKの場合には、50％OFF 歯のみOKの場合には、30％OFF※キャンペーンについては、予告なく終了する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いたします。

創設78年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所で、AIテクノロジーと光加速で治療期間を半分以下に短縮する信頼のバイオインプラント治療ワンデイトリートメントオールオン４治療費が半額になるモニターを募集します。

スウェーデンのイエテボリ大学ブローネマルク教授らによって、1950年代にオッセオインテグレーション（チタンと骨の結合）が発見されました。そして基礎研究が行われ、スウェーデンがインプラント発祥の地になりました。スウェーデンのインプラント治療は科学的な根拠に裏付けされたものでなければ臨床に応用されることはありません。長期の臨床実績と科学的な根拠に裏付けされたインプラントは世界中で使用されており、スウェーデンのインプラントが世界で最も信頼性の高いインプラントです。

1947年(昭和22年)創設78年の歴史吉田茂元首相や日本が生んだ著名なキリスト教の伝道者である賀川豊彦氏が中心となり1947年6月3日設立認可された医師の技術の発展と教育を目的とした教育財団興学会が医療法人財団興学会 新橋歯科医科診療所、赤坂歯科診療所、青山歯科診療所として継承され今日にいたります。

日本スウェーデン歯科学会 マスタースウェーデンティスト認定在籍

バイオインプラント治療「ワンデイトリートメントオールオン４」とは

当院では、高濃度幹細胞培養上清液と光加速インプラントスピードヒーリングを使用することによりできるだけ治療期間を短く、患者様に負担がかからないようするインプラント治療です。総入れ歯をお使いの方や多くの歯をなくした方のため、上顎・下顎それぞれ4本のインプラントですべての歯を作ります。インプラントの本数を4本に最小化しバランスよく配置することにより、骨がなく従来、治療が難しいと診断された方や入院が必要と言われた重症でも即日に歯を入れることが可能です。痛みも少なく、ズレることもなく、噛むことが可能なため、その日から仮歯を入れ食事ができます。必要な場合は、麻酔科医立ち会いの下、静脈内鎮静法または全身麻酔を行います。

AIテクノロジーと光加速により 通常の治療期間を半分以下の日数に短縮可能！

当院では、インプラント治療を「早く終わらせたい」という患者様のニーズに応えるため、インプラントスピードヒーリングを併用したインプラント治療をご提供しています。インプラントスピードヒーリングで、インプラント初期の安定性及び骨や周囲組織の治癒を高め、インプラント及び骨移植の成功率をより高めることを目指しています。※短縮期間は個人差があります。

インプラントスピードヒーリングを使用することにより、破骨細胞活性（※a）とインプラントの安定性喪失を伴う組織反応を骨治癒の強化によって逆転させます。光のエネルギーは細胞に吸収され、化学エネルギーAPT（※b）に変換されます。増加したAPTは細胞によって使用され、インプラント周囲の骨や周囲組織の治癒を早め、治癒時間を短縮します。※a：破骨細胞活性は、破骨細胞が骨を吸収する能力の度合いを示す指標です。破骨細胞とは、骨の再構築を促進する細胞です。破骨細胞は、骨を形成する細胞である骨芽細胞によって生成されたシグナルに応答して、骨の古い部分を吸収し、新しい骨の成長を促進するために働きます。※b：ATPとは、アデノシン三リン酸（Adenosine Triphosphate）の略称で、生物のエネルギー代謝において重要な役割を持つエネルギー分子です。ATPは、生物がエネルギーを利用する際に非常に重要な役割を果たしており、筋肉の収縮や細胞膜の輸送など、多くの生物学的プロセスに必要不可欠な生命エネルギー源として利用されています。

▼モニター施術内容施術名：バイオインプラント治療「ワンデイトリートメントオールオン４」施術の説明：高濃度幹細胞培養上清液と光加速インプラントスピードヒーリングを使用してインプラント治療を行います。施術のリスク：痛みや腫れ、内出血のリスクなどがあります。モニター価格（顔出しOKの場合）：1,900,000円（税込）モニター価格（歯出しOKの場合）：2,660,000円（税込）※保険対象外治療となります。※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。※本キャンペーンは予告なく終了する場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。※1 デンタルローン（表記の料金は、50%OFF（顔出しOK）の場合です。）当院は国内でも最低水準金利のデンタルローンを活用できますので、分割払いでも費用を低減することが可能です。●オールオン４治療を行った場合の月額支払料です。●分割120回払いの場合 ●医療費控除の対象となります。●各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。●相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。※バイオインプラントは、興学会の登録商標です。

■診療所概要

診療所名：新橋歯科医科診療所所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30定休日：祝日URL：https://shinbashishika.com/▼お問い合わせおよび予約はこちらhttps://shinbashishika.com/contact/reserve/

■会社概要商号 ： 医療法人財団興学会代表者 ： 白井 清士所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立 ： 1947年（昭和22年）6月事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療

