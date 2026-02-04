温泉掘削プロジェクトが順調に進行中！2026年末の温泉利用開始を予定 ～ラグジュアリーバス・メンズサウナの機能強化へ～

明海グループ株式会社

兵庫県神戸市に位置するシーサイドホテル舞子ビラ神戸は、2025年秋頃より温泉掘削工事を開始し、現在プロジェクトが順調に進行していることをお知らせいたします。

本リリースでは、温泉プロジェクトの現状および今後の展望についてご案内いたします。

■ 温泉掘削開始の背景と現状

当ホテルでは、お客様により快適で上質なリラクゼーション環境を提供するため、2025年秋頃より温泉掘削工事を開始いたしました。温泉の開発にあたっては、綿密な調査と慎重な施工を行い、安全性および地域環境への配慮を最優先に進めております。

現在、掘削作業は予定どおり進行しており、次の工程に向けた準備も順調に整いつつあります。

■ ラグジュアリーバス（大浴場）への温泉利用について

当ホテルのSPAタワーに設置されているラグジュアリーバスは、内風呂・外風呂の二種類で構成されています。今回の温泉掘削が成功した際には、これらの浴槽に温泉水を供給し、より上質で心地よい入浴体験をご提供する予定です。

温泉の利用開始時期は 2026年末頃を予定しております。

■ SPAタワー機能強化と今後の展望

また、今回の取り組みに関連し、さふぃスパ舞子 メンズサウナにおいては、井戸水を使用した新たな水風呂システムの導入も決定いたしました。

柔らかい井戸水ならではの肌触りと心地よさを活かし、男性サウナエリアでも高品質な体験向上を図ってまいります。温泉導入とあわせて、舞子ビラの魅力をさらに進化させる取り組みとなります。

今後もお客様に安心してご利用いただけるよう、徹底した安全管理と施設維持に努めてまいります。

追加情報や詳細スケジュールについては、随時ご案内いたします。



シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、2025年秋頃より温泉掘削を開始し、2026年末にはラグジュアリーバスへの温泉供給を予定しております。現在も工事は順調に進行しており、温泉・サウナが融合した新しいSPA体験をご提供すべく、スタッフ一同準備を進めております。

今後の情報更新に、どうぞご期待ください。

【ホテル概要】

施設名：シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地：〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

電話番号：078-706-3711

公式サイト：https://maikovilla.co.jp/

さふぃスパ舞子：https://safi-spa.com/maiko/

〈 SNSでも定期的に情報発信しております 〉

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/maikovilla/

さふぃスパ舞子専用Instagram：https://www.instagram.com/surfeel_spa_maiko/

X（旧Twitter）

公式：https://x.com/maikovillakobe

本格メンズサウナ専用：https://x.com/surfeelspamaiko

施設：レストラン／大浴場／宴会場／チャペル／屋外プール／無料Wi-Fi／駐車場完備

アクセス：JR「舞子駅」より徒歩約7分、山陽電鉄「霞ヶ丘駅」より徒歩約7分

瀬戸内海と明石海峡大橋を望む絶好のロケーションに位置する「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」は、海と緑に囲まれたリゾートホテルです。2025年春、新館のリニューアルを迎え、より快適で洗練された空間へと生まれ変わりました。

観光はもちろん、記念日やウェディング、ビジネス利用にも最適な施設として、地元の方はじめ多くのお客様にご愛顧いただいております。

ラグジュアリーバスさふぃスパ舞子 メンズサウナ