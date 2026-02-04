株式会社高電社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高 京徹、以下 高電社)は、自社開発の多言語AI音声合成サービス「OTOクリエイタ」を用い、首都圏大手鉄道会社に駅構内放送のための多言語AI音声ファイルを提供しました。





鉄道駅構内イメージ





放送機器と組み合わせて音声ファイルを自動再生することにより、多くの外国人が利用する複数の主要駅において、列車近接・到着・発車のアナウンスが日本語・英語・中国語・韓国語で流れるようになります。訪日外国人を含む駅利用者への案内と、駅業務の効率化が期待されます。









【従来の課題とOTOクリエイタによる改善策】

従来のナレーション収録では、その都度スタジオで言語毎、また男女別などの多数のナレーターを手配する必要があり、コストや時間的負担が大きいとの課題がありました。

高電社の「OTOクリエイタ」では、デスクトップPCで日本語テキストを入力するだけで任意の言語に自動翻訳され、15言語・50話者の高品質な音声合成を短時間で作成することが可能です。

さらに、生成された音源を保存し、様々な媒体で繰り返し再生できることは利用者様の大きなメリットとなります。

また、本案件においては、当社在籍のネイティブスピーカーによる翻訳結果のチェックと音声チューニングを組み合わせることにより、自然でなめらかな放送用音声をお客様にご提供し、高い評価を頂くことができました。









【今後の展望】

いま、音源の作成は従来のナレーターによる音声収録から、AIによる音声合成へと進化しています。当社は、交通機関をはじめ、大型商業施設や百貨店など、身近な場所でより多くの利用者に





“自然で聴きとりやすい音声合成”





による情報提供を実現します。

さまざまな公共施設の放送機器から皆さまの耳に届く音声は、もしかすると当社の「OTOクリエイタ」による音声かもしれません。これからも当社は、高品質・低価格・短納期で最適な多言語AI音声合成サービスを展開してまいります。









【コメント】

株式会社高電社 代表取締役社長 高 京徹

多言語音声制作のニーズは今後さらに高まると考えており、現にプライム市場上場の製造業や建設会社からのお問い合わせも増えています。「OTOクリエイタ」の用途を今後、交通機関だけでなく自治体や防災、育成就労の現場にも広げ、安心で安全な社会の実現に寄与してまいります。





▼本件の事例紹介ページはこちら▼

https://kodensha.jp/index/casestudy/5265/









【株式会社高電社 概要】

1979年創業。「言語の壁を越え、世界中の人々の心と心をつなぐ」をミッションとし、官公庁や企業、大学で広く採用されている「ChineseWriter」をはじめとする多言語ソリューションのリーディングカンパニー。自社開発のWebサイト自動翻訳サービス「MyサイトAI翻訳」は、文法翻訳とAI翻訳機能の両方に対応し、その技術力は各方面のクライアント様から高い評価を得ています。





商号 ： 株式会社高電社

URL ： https://kodensha.jp/index/

代表者 ： 代表取締役社長 高 京徹

所在地 ： 東京都千代田区隼町2-13 Jプロ半蔵門ビル3階

創業年月日： 1979年7月1日

事業内容 ：

(1) 多言語翻訳音声ソリューション 開発販売

(2) ホームページ他インターネット翻訳全般

(3) 防災向け多言語放送システム

(4) 翻訳ソフトウェア・語学教材

(5) 人力翻訳・通訳