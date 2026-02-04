【スローなまちづくり全国推進委員会】大学生によるスローシティ認定エリアでのスタディツアーを実施しました

前橋市役所

スローシティとは、効率やスピードを優先する「ファスト」な社会潮流とは異なり、地域に根付く知恵や文化、自然との共生を尊重しながら、ゆったりとした暮らしの価値を未来へつないでいく国際的な運動です。

現在、日本では宮城県気仙沼市と群馬県前橋市の2都市が、チッタスロー国際連盟より正式に加盟認証を受けています。

この2都市が正会員を務め、国内の高等教育機関の研究者が役員として参画する「スローなまちづくり全国推進委員会」は、地域の食や農産物、生活文化、自然環境といった多様性と個性を尊重したまちづくりを推進する任意団体です。スローシティの理念を都市政策の重要な価値として位置づけ、国際連盟への加盟支援、国内都市間の連携、そしてスローシティ運動の普及・実践に取り組んでいます。

スローなまちづくり全国推進委員会HP https://slowfriendsjapan.com/

このたび、同委員会の事業として、 慶應義塾大学・飯盛義徳研究室によるスローシティプロジェクトおよび 共愛学園前橋国際大学・東洋大学鈴木鉄忠研究室の学生たちが計画し、 スローシティ認定都市をフィールドとしたスタディツアーを2都市で実施しました。

学生たちは現地の方々との交流や地域文化の体験を通じて、スローシティが掲げる「よく生きる」まちづくりの本質を学び、これからの地域づくりに必要な視点を深めました。

１．8/19-22 気仙沼市で共愛学園前橋国際大学 × 東洋大学 スタディツアーを実施

―「かるたプロジェクト」と「幸せ調査」で“スローシティ”を探究―

2025年8月19日～22日、共愛学園前橋国際大学・東洋大学の学生17名と前橋市住民、大学教職員を含む計21名が宮城県気仙沼市を訪れ、スローシティをテーマにしたスタディツアーを実施しました。本事業は前橋市と気仙沼市のスローシティ交流も視野に入れた取り組みです。

気仙沼市は2013年、日本で初めてチッタスロー国際連盟から認証を受けたまちです。震災後は「海と生きる」を掲げながら、スローフード文化を尊重した生活と地域の生再生を進めてきました。学生たちは市内を歩き、話を聞きながら、気仙沼の風土と「よく生きる」という理念のつながりを調査しました。

今回のツアーでは、2つのテーマ「チッタスロー気仙沼かるたプロジェクト」と「地域幸福度の調査」に基づき、5チームが調査を実施しました。

・かるたプロジェクト：学生が体験した気仙沼の“スロー”な魅力を46枚の読み札・絵札に表現

・幸せ調査：ウェルビーイング研究を基に、気仙沼の風土と幸福感の関連を探るアンケート調査

調査内容は8月21日にスクエアシップで中間発表を行い、参加者や市民と意見交換を実施しました。市長・商工会議所会頭をはじめ、気仙沼市役所各課、市民、事業者のみなさまから多大な協力をいただきました。

（文責：鈴木鉄忠・東洋大学国際学部教授／共愛学園前橋国際大学客員教授）

8/21スクエアシップでの中間発表後にカタツムリ（チッタスロー国際連盟のロゴ）で集合8/23調査成果の中間発表を行っている様子まちなかでかるた調査を行っている様子気仙沼市で幸せの関する聞き取りを行っている様子

スローなまちづくり全国推進委員会のホームページに報告記事にしました。

（リンク）

チッタスロー気仙沼スタディツアー「かるたプロジェクト」報告その1 | スローなまちづくり全国推進委員会(https://slowfriendsjapan.com/%e6%b0%97%e4%bb%99%e6%b2%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%80%8d%e5%a0%b1/)

チッタスロー気仙沼スタディツアー「かるたプロジェクト」報告その2 | スローなまちづくり全国推進委員会(https://slowfriendsjapan.com/%e3%83%81%e3%83%83%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e6%b0%97%e4%bb%99%e6%b2%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%83%97%e3%83%ad/)

チッタスロー気仙沼スタディツアー 講演＆「幸せ調査」報告その3 | スローなまちづくり全国推進委員会(https://slowfriendsjapan.com/%e3%83%81%e3%83%83%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e6%b0%97%e4%bb%99%e6%b2%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc-%e8%ac%9b%e6%bc%94%ef%bc%86%e3%80%8c%e5%b9%b8%e3%81%9b/)

２． 8/28 前橋市で慶応義塾大学 スタディツアーを実施

ー「他地域の展開の現状と先進地域への視察」 ー https://isagai.jp/projects/slowcitypj/(https://isagai.jp/projects/slowcitypj/)

2025年8月28日、慶應義塾大学飯盛義徳研究室スローシティプロジェクトの学生と連携協定を締結する千葉県香取市広報課シティプロモーション推進室の職員が、先行的にチッタスロー国際連盟の認定を受けたスローシティ前橋・赤城地域を訪問し、スタディツアーを実施しました。

当日は、スローシティエリアの入口にあるモニュメント前で記念撮影を行った後、赤城山頂へ向かい、赤城山総合観光案内所や大沼湖畔、鳥居峠周辺を視察。大沼湖畔では、スローなまちづくり全国推進委員会賛助会員である地元事業者から赤城山におけるスローシティ推進について話を伺い、最後に市長への表敬訪問を行いました。

参加した学生の一人は、「新しいものを作るというより、今ある資源や活動をスローシティの考え方に合わせて丁寧に活かしていることが印象的でした。また、住民の皆さんが理念に共感し、誇りを持って自ら動いている姿は、香取市での取り組みを考える上でとても参考になりました。」と語っていました。

今回の視察も、その理念を共有し、全国での取り組みを広げる一歩となりました。

スローシティモニュメントの前で記念撮影地元事業者がスローシティ前橋・赤城地域について説明

参考）香取市と慶応義塾大学の連携協定

https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/city-pro/slowcity/keiosfc_kyotei.html(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/city-pro/slowcity/keiosfc_kyotei.html)

スローなまちづくり全国推進委員会では、活動を支援いただける企業・団体・個人の方を募集しています。詳しくは https://slowfriendsjapan.com/for-supporting-member/(https://slowfriendsjapan.com/for-supporting-member/)

賛助会員一覧

株式会社エーアンドブイ企画（群馬県前橋市）

技研コンサル株式会社（群馬県前橋市）

一般社団法人群馬県トラック協会（群馬県前橋市）

サンダーバード株式会社（群馬県前橋市）

株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区）

惣菜マダム（群馬県前橋市）

株式会社 徳永（群馬県前橋市）

日本生命保険相互会社 群馬支社（群馬県前橋市）

ネッツトヨタ群馬株式会社（群馬県前橋市）

農事組合法人モーランド（宮城県気仙沼市）

株式会社ビルドアーク（群馬県前橋市）

株式会社ＶＳＩ都市開発（群馬県前橋市）

富士スバル株式会社（群馬県前橋市）

前橋赤城マイマイの会（群馬県前橋市）

株式会社ヤヨイサンフーズ（宮城県気仙沼市）

50音順で記載