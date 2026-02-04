資生堂 ライフクオリティー メイクアップ70周年を記念し、スぺシャルサイトを公開　～誰もが自分らしく過ごせることを目指し、「化粧のちから」で支援する社会活動～

株式会社資生堂

資生堂は、肌に深いお悩みを持つ方々を「化粧のちから」で支援する社会活動「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」を展開しています。本活動は1956年から始まり、今年で70周年を迎えます。これを記念し、これまでの歩みを綴ったスぺシャルサイト「70 years JOURNEY」を、2月4日の世界対がんデーにあわせて「資生堂 ライフクオリティー メイクアップサイト」内に開設します。

70周年のコミュニケーションコンセプトは、「Uncover Your Heart / カバーする。心がひらく。」誰もが自分らしく過ごす選択肢の一つとして、メイクアップでお悩みをカバーするという方法がありますが、それによって心をUncover (解放)してほしいという意味を込めています。同スペシャルサイトでは、メイクアップによる心のUncoverを象徴する動画コンテンツをはじめ、70年にわたる活動の軌跡やその意義を、さまざまなコンテンツを通じて発信していきます。

本活動では、あざや白斑、やけど跡や傷跡、病気や治療による見た目の変化など、肌に深いお悩みのある方々に対応した商品「パーフェクトカバー」 や美容情報の開発、専門施設での無料カウンセリングサービスの提供などを実施してきました。現在は日本、中国、シンガポール、台湾、フランスの5つの国と地域で展開しています。2026年は本活動を通じて、世界白斑デーやがん治療に伴う外見ケアなどの啓発を強化していきます。今後も、誰もが自分らしい一歩を踏み出せる社会の実現を目指して活動を続けます。

《70周年スぺシャルサイト「70 years JOURNEY」について》

●URL：https://corp.shiseido.com/slqm/jp/70th/?rt_pr=tru24

●公開日：2026年2月4日（水） ※年間を通じてさまざまなコンテンツを順次公開

●主なコンテンツ

・INTRODUCTION

・MOVIE：肌に深いお悩みを持つ方による対話「Uncover Talk」

・HISTORY：70年の歩み

・MESSAGE：美容ジャーナリスト 齋藤 薫さんによる特別寄稿 ※日本語サイトのみ

・STAKEHOLDERS：医療従事者など共に歩んでくださったステークホルダーからのメッセージ

・OUR CREATORS：本活動に寄りそう資生堂社員の「技」と「心」にフォーカス

スペシャルサイトへのリンク

《70周年ロゴについて》

70周年の象徴となるロゴは、「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」が人与える「勇気」によって、誰もが輝きを放つイメージを表現しました。

《株式会社資生堂 経営革新部 サステナビリティ戦略推進室長 中村 亜希子からのメッセージ》

「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」は、2026年に70周年を迎えます。この活動を長きに渡って継続できたことは、私たちが「美」に込めた想いと、 それを必要とする方々の声に真摯に向き合ってきた証です。肌にお悩みを抱える方、社会とのつながりに不安を感じる方、自分らしさを見失いかけた方――。私たちは、メイクアップを通じて「美の力」による自己効力感を育み、誰もが自分らしく生きることに寄りそってきました。

当社のサステナビリティ戦略では、2030年までに「美の力によるエンパワーメント」で100万人の人々を支援するという目標を掲げています。誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」は、その理念を体現する活動として、これからも多様な価値観を尊重し、すべての人の可能性を引き出す美を追求していきます。70年の歩みを礎に、次の未来へ。私たちは、これからも「美の力」で社会に希望を届け続けます。

《「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」 70年の歩み（概略）》

＜1956年＞

戦禍のやけど跡のカバーに対応すべく、人道的な見地で研究開発した「資生堂スポッツカバー」を発売

＜1992年＞

医療機関の協力を得て、肌に深いお悩みを持つ方へのメイクアップ効果の研究を開始

＜1995年＞

赤あざ・青あざ・濃いシミに対応した「パーフェクトカバー ファンデーション」が誕生

＜2006年＞

白斑に対応した「パーフェクトカバー ファンデーション VV」を発売

専門施設「資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター」を東京・銀座に開設

＜2008年＞

がん患者に向けた「外見ケア」への取り組みを開始

＜2009年＞

資生堂 ライフクオリティー メイクアップ、海外で展開開始

＜2015年＞

初の「がん外見ケア」小冊子を発行。医療機関へ無償で提供

＜2017年＞

1品であらゆる色悩みに対応した「パーフェクトカバー ファンデーション MV」を発売

＜2022年＞

資生堂 ライフクオリティー メイクアップ、IAUD国際デザイン賞2022 金賞を受賞

資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンターを東京・汐留へ移転

＜2024年＞

資生堂 ライフクオリティー メイクアップ、第10回ACAP消費者志向活動表彰「消費者志向活動章」を受章

＜2025年＞

グローバル展開強化に向けて「パーフェクトカバー」全商品リニューアル。欧州・フランスで展開開始

《医療機関との連携 ～本年度の学会出展～》

本活動を通じて、1992年より肌に深いお悩みを持つ方やがん患者のQOL（クオリティー・オブ・ライフ＝生活の質）向上を目指し、医療機関と連携しながらエビデンス開発や支援対象者との接点拡大に取り組んできました。医療学会出展は2006年から開始し、現在も医療従事者に向けてメイクアップによる患者のQOL向上に関する情報提供を行っています。

本年度は下記学会に出展し、本活動70周年をご紹介するとともに、新たな医療従事者との関係構築を行っていきます。なお、「日本白斑学会学術大会」は初の出展で、白斑分野への対応強化を目指します。

●第125回 日本皮膚科学会総会：2026年6月11日～14日 会場：京都・国立京都国際会館

●第8回 日本白斑学会学術大会：2026年9月5日～6日 会場：大阪・大阪公立大学 I-siteなんば

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004132&rt_pr=tru24(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004132&rt_pr=tru24)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru24