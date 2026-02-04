「焼肉一番」サンプリングキャンペーンを実施

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下ぐるなび）は、株式会社ダイショー（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本俊一、以下ダイショー）の「焼肉一番」シリーズ新発売を記念して、2026年2月5日（木）より、都内3店舗の焼肉店にて、来店されたお客様へ新商品をプレゼントするサンプリングキャンペーンを実施します 。

■都内焼肉店で新商品をいち早く体験！

本キャンペーンは、ぐるなびが持つ飲食店ネットワークを活用し、都内の厳選された焼肉店3店舗にて実施します。お店で本格的なお肉を楽しむシーンで、新商品である「焼肉一番」をプレゼントします。

■施策概要

対象店舗でお食事をされるお客様に、ダイショー「焼肉一番」をお1人様につき1袋プレゼントします。

実施期間：2026年2月5日（木）～3月4日（水） ※店舗ごとに在庫がなくなり次第終了

実施場所：東京都内の「楽天ぐるなび」加盟店（焼肉・BBQ業態）3店舗

１.大衆焼肉食べ放題 焼肉 牛山道 中野店 https://r.gnavi.co.jp/n3m3nzxf0000/

２.厳選和牛焼肉 食べ放題 無限道 池袋東口店 https://r.gnavi.co.jp/ew508mpe0000/

３.焼肉・チーズタッカルビ 『富士ロック』 大山店 https://r.gnavi.co.jp/mdwmu7jy0000/

プレゼント内容：「焼肉一番」1袋（醤油・味噌・塩のいずれか）、アンケート付きリーフレット

■60年の歴史が生んだ、こだわりの3フレーバー

ダイショーのルーツである焼肉店の味を再現した「焼肉一番」が、使い切りやすい80gサイズ（120円・税込）で新登場します。

【醤油】丸大豆醤油に３種の果汁(りんご・パイン・もも）の甘みを効かせ、ごま油で風味よく仕上げた焼肉用の醤油だれです。

【味噌】2種の味噌(米味噌・豆味噌）に、3種の香味野菜(玉ねぎ・生姜・にんにく)の風味と赤唐辛子の辛みを加えた焼肉用の味噌だれです。

【塩】天日塩の旨みに、香味野菜を加え、柚子こしょう・赤唐辛子・青唐辛子のピリッとした辛みを効かせた焼肉用の塩だれです。

■ 抽選で当たる！「お客様の声」大募集

配布されるリーフレットのQRコードからアンケートに回答いただくと、抽選で50名様に2,000円分のQUOカードPayをプレゼントいたします 。お店で体験した感想をぜひお聞かせください。