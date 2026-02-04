ヨシタケシンスケによる絵本『メメンとモリ』、米バチェルダー賞オナーブック受賞

株式会社KADOKAWA

米国Yen Press社刊行の絵本『From Memen to Mori』（原題『メメンとモリ』、作・ヨシタケシンスケ、KADOKAWA刊）が、米国図書館協会が主催するバチェルダー賞にてオナーブックを受賞しました。

●バチェルダー賞とは？

米国図書館協会が主催するバチェルダー賞（Mildred L. Batchelder Award）は、英語圏以外の言語で書かれ、英語に翻訳されて米国で出版された児童書の中で最も優れた作品に贈られる児童文学翻訳賞です。

この度、『From Memen to Mori』は大賞（Award）に次いで優れた作品であるオナーブック（Mildred L. Batchelder Honor Book）を受賞しました。

●『メメンとモリ』紹介

「生きる意味」や「生きる目的」って必要ですか？

身も蓋もない言葉の中にだけ、希望を見出せるときもある。

ヨシタケシンスケが描く「人は何のために生きてるの？」の話。

・書誌情報

『メメンとモリ』

作：ヨシタケシンスケ

定価： 1,760円 （本体1,600円＋税）

ページ数：136

詳細：https://yomeruba.com/feature/ehon/yoshitake-shinsuke/mementomori.html

●Xにて『メメンとモリ』アクスタが当たるプレゼントキャンペーン実施中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=enJqYi1T7B4 ]

『メメンとモリ』のオリジナルアクスタセットが抽選で20名様に当たる！

ここでしか手に入らない限定グッズです。ふるってご応募ください。

【参加方法】

・X「ヨシタケシンスケ×KADOKAWA公式」アカウントをフォロー

・下記のポストを、ツリー記載の注意事項を確認後リポスト

▼キャンペーンポストはこちら▼

https://x.com/yoshitake_kado/status/2015712565041459503

※〆切：2026/2/13（金）23:59まで