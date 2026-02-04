「あんしん救急」-知って予防！救急車～横浜市の令和７年救急出場件数が５年ぶりに減少、軽症搬送者は２年連続減少～

横浜市

横浜市では、「救急要請につながるケガや病気の予防策」、「困った時の相談先」、「救急要請が必要な症状」などを分かり易く市民の皆様にお伝えし、救急車の適正利用を推進する「あんしん救急」の取組を令和６年度から実施しています。横浜市の令和７年救急出場件数は５年ぶりに減少するとともに、軽症者の搬送者数は２年連続減少しました。また、救急車の現場到着時間が0.4分短縮され、より早く傷病者の元に救急車が到着できるようになりました。

引き続き、救急車の適正利用にご理解・ご協力をお願いします。

１．救急出場件数・搬送人員の状況

救急出場件数は245,321件で、前年から11,160件減（▲4.4％）となり、５年ぶりに減少しました。

搬送人員は199,882人で、前年から7,589人減（▲3.7％）でした。

１日当たりの平均出場件数は672件、救急車は２分８秒に１回出場した計算となります（前年は２分４秒に１回）

２．傷病程度別の搬送人員

「軽症」85,545人（構成比42.8％、前年▲8,324人）

「中等症」97,198人（同48.6％、前年＋1,443人）

「重症以上」17,139人（同8.6％、前年▲704人）

３．事故種別別の出場状況

「急病」170,052件（構成比69.3％、前年▲10,447件）、

「一般負傷」45,890件（同18.7％、前年▲1,121件）、

「転院搬送」12,033件（同4.9％、前年▲18件）、

「交通事故」9,032件（同3.7％、前年▲313件）

４．救急隊の現場到着時間（参考）

救急隊の出場指令から現場到着までの平均時間は、対前年比で0.4分短縮し、8.2分となりました。

５．取組について

横浜市は、「救急要請につながるケガや病気の予防策」、「困った時の相談先」、「救急要請が必要な症状」などを分かり易く市民の皆様にお伝えする「あんしん救急」の取組により、救急車の適正利用を推進しています。

令和７年は、市民の皆様のご理解・ご協力により、軽症の搬送者が前年より約１割（8,324人）減少しました。

※上記は速報値です。数値は今後、確定値公表時に変更となる場合があります。

