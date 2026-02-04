【チーズガーデン】ギフトや自分へのご褒美にぴったりな人気のチーズ焼菓子5種セット　ホワイトデーシーズン限定ボックス『ホワイトデー焼菓子ボックス』発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2026年2月18日（水）より、人気のチーズ焼菓子5種が1度に楽しめる『ホワイトデー焼菓子ボックス』を発売いたします。

※画像はイメージです

『ホワイトデー焼菓子ボックス』は、チーズガーデン人気の焼菓子5種を1箱に詰め合わせた、ホワイトデーシーズン限定のセットです。上から見ると、まるで花が開いたように見えるパッケージは、青色を基調に描かれた様々な花が持つ花言葉に想いをのせた、落ち着いたカラーリングのボックスです。大切な人への贈り物やご友人などへのささやかなプレゼント、新たな門出を迎える方へのギフト、また一息つきたい時などの自分へのご褒美などにもぴったりの商品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

【ホワイトデーシーズン限定『ホワイトデー焼菓子ボックス』販売概要と商品詳細】

商品名：ホワイトデー焼菓子ボックス

販売店舗：チーズガーデン全店、公式オンラインショップ

販売価格：1,450円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～3月中旬予定

セット内容：御用邸ミニチーズケーキ1個／チーズバウム（カット）1個／

抹茶フィナンシェ1個／御用邸ホワイトショコラチーズクッキー1枚／

御用邸ミルクショコラチーズクッキー1枚

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです

『御用邸チーズケーキ』の特徴であるしっとりとした食感と濃厚な味わいをミニサイズで味わえる『御用邸ミニチーズケーキ』と、国産の卵とクリーミーなカマンベールチーズを使用した、濃厚なチーズの風味が楽しめるしっとりふんわり食感の『チーズバウム（カット）』、2種類のチーズのコクとブラックペッパーのピリッとした辛さがクセになる『御用邸チーズクッキー』に、口どけの良いチョコレートをコーティングすることで甘さと塩味を同時にお楽しみいただける『御用邸ホワイトショコラチーズクッキー』『御用邸ミルクショコラチーズクッキー』、「西尾の抹茶」のふくよかな香りと味わいがひろがる、『フィナンシェ』初の“和”フレーバー『抹茶フィナンシェ』の全5種の焼菓子がお楽しみいただけます。

【人気の焼菓子の“ショコラフレーバー”を詰め合わせた『バレンタインショコラボックス』2月中旬まで販売】

『バレンタインショコラボックス』は、チーズガーデン人気の焼菓子の“ショコラフレーバー”を1箱に詰め合わせた、バレンタインシーズン限定セットです。上から見ると、まるで花が開いたように見えるパッケージは、様々な花とカカオが描かれた、ペールピンクとローズ色を組み合わせた華やかなデザインです。会社の同僚やご友人などへのささやかなプレゼントや、ちょっといいことがあった時、また一息つきたい時などの自分へのご褒美などにもぴったりの商品です。

【甘酸っぱい苺とチーズのコクが重なり合う美味しさ『御用邸ストロベリーチーズケーキ』3月初旬まで販売】

『御用邸ストロベリーチーズケーキ』は、甘酸っぱい苺の爽やかな味わいとチーズの濃厚なミルク感が楽しめるベイクドチーズケーキです。数種類のチーズをブレンドした生地に、栃木県産「とちあいか」を使用した苺ピューレと白餡をあわせた苺餡、細かく刻んだフリーズドライストロベリーを混ぜ込み、しっとりと焼き上げました。コクのあるチーズのミルク感と栃木県産「とちあいか」などの苺の甘み、フリーズドライストロベリーの食感などが重なり合う美味しさがお楽しみいただけます。

【“チーズ×ホワイトチョコレート×苺”の三重奏『ストロベリーチーズラングドシャ』3月上旬まで販売】

『ストロベリーチーズラングドシャ』は、愛らしいピンク色をした苺風味の薄焼きクッキーで、ミルキーでコクのあるチーズクリームとホワイトチョコレートをサンドした一品です。ひと口食べると、苺の甘酸っぱい味わいや、チーズクリームのほのかな塩味とコク、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みが調和した美味しさがお楽しみいただけます。

【「西尾の抹茶」のふくよかな香りと味わいがひろがる春限定焼菓子『抹茶フィナンシェ』2月18日（水）発売】

2個入6個入

『抹茶フィナンシェ』は、チーズガーデンの焼菓子のひとつ『フィナンシェ』初の“和”フレーバーです。芳醇なバターが香るフィナンシェ生地に、香り豊かな「西尾の抹茶」をあわせて、しっとりと焼き上げました。アーモンドのコクやバターの風味に、チーズと抹茶の深い旨みと豊かな香りが調和した美味しさがお楽しみいただけます。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/