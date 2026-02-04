正規輸入車専門店『ユニバース名古屋』2026年２月14日（土）移転・グランドオープン！

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」）は、正規輸入車の中古車販売・買取・整備を展開するブランド『ユニバース名古屋』を愛知県名古屋市中川区に移転、新たにグランドオープンします。

■ユニバース名古屋 概要

ユニバース名古屋は、世界各国の輸入車を取り扱う専門店として、店舗敷地面積約1,800平方メートル に加え、約900平方メートル の第二展示場を備えています。2つの展示スペースを活用することで、常時100台近い車両の展示が可能となっており、多彩なブランド・車種を比較しながらご覧いただける環境を整えています。

また、国道1号線からすぐの立地にあり、お車でのアクセスも良好です。お客様に安心してゆっくりと輸入車選びをお楽しみいただける店舗です。

＜店舗名称＞ ユニバース名古屋

＜住所＞ 愛知県名古屋市中川区西中島２丁目８１７

＜電話番号＞ 052-883-4907

＜営業開始日＞ 2026年 ２月７日（土）

＜営業時間＞ 10:00～19:00

※整備受付は 18:00 まで

＜定休日＞ 毎月第三水曜日（祝日除く）

＜HP＞ https://www.nextage.jp/shop/1137/

『ユニバース名古屋』

■『ユニバース名古屋』移転グランドオープンを記念したフェアを開催！

移転グランドオープンフェアでは、魅力的な特選車を多数ご用意するとともに、期間中に中古車を商談・査定させていただいたお客様にクッキーの詰め合わせをプレゼントします。さらに、中古車をご契約いただいたお客様へはAmazonギフトが当たる抽選会もご用意しております。

＜フェア期間＞ 2026年２月14日（土）～２月23日（月祝）

※２月14日（土）・15日（日）は朝９：00より開店

＜イベント＞ ・販売商談・査定でご来店のお客様にGODIVAクッキー詰め合わせをプレゼント

※なくなり次第終了とさせていただきます。

・中古車ご成約のお客様に、Amazonギフトが当たる抽選会

※フェア・イベントの詳細は特設ページをご確認ください。

＜特設サイト＞ https://www.nextage.jp/sp/202602_unv_nagoyaopen/

＜特設動画＞

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IdMSp8Vxy30 ]

■ユニバースとは

ユニバースは、ネクステージが展開する正規輸入車専門ブランドです。「世界のクルマを届けたい」をコンセプトに世界各国の輸入車を幅広く取り扱い、販売から買取、整備までをワンストップで提供しています。また、輸入車に対する不安や先入観を払拭し、安心して選べる環境と高品質なサービスの実現に取り組んでいます。特別な一台との出会いと、上質なカーライフ体験をお届けします。

＜ユニバースHP＞ https://www.universe-cars.jp/

＜ユニバース紹介動画＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ha4rfuCtDbg ]

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる多様なサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。