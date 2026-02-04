『アカペラスタイルvol.4』は25周年の『ハモネプリーグ』総力特集！ ネプチューンのインタビュー、ヒストリー、お祝いメッセージなどでたっぷりと。こっちのけんと×『ヴォカライズ』のコラボも！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『アカペラスタイルvol.4』を、2026年２月17日に発売します。

ハモネプ25年の歴史

本気でババ抜き

こっちのけんと×小菊路よう

国内唯一のアカペラ専門誌『アカペラスタイル』第４弾では、「ぼくらのハモネプ」と題して、TV番組『ハモネプリーグ』（以下、ハモネプ）の総力特集をお届けします。

2001年に『力の限りゴーゴゴー!!』の１コーナーとしてスタートした『ハモネプ』は、アカペラを社会現象にまで押し上げ、全国津々浦々までアカペラ奏者を生み出しました。今回の『アカペラスタイル』は番組の全面協力のもと、25年にわたるヒストリー、キャスト／スタッフへの取材などを通して、25年の歴史を誇る『ハモネプ』の魅力に迫っていきます。

MCを務めるネプチューン、総合演出の福浦与一（IVSテレビ）のインタビュー、“レプリカのおっくん”こと奥村政佳とbaratti（Nagie Lane）による対談、総勢19名による「お祝いメッセージ」、昨年11月15日に放映された『全国ハモネプ大リーグ2025～アカペラ日本一決定戦～』のレポートも充実。スペシャルスコアは、2008年から2010年の『ハモネプリーグ』番組でも披露されたRAG FAIR & INSPiの「あなたといれば」をピックアップ。さらに、アカペラスコアでもハモネプ出場グループのアレンジによる名演を集めました。

また、アカペラを題材とした話題のコミック『ヴォカライズ』をピックアップ！ 【こっちのけんと×小菊路よう（『ヴォカライズ』作者）】による特別対談が実現しました。二人のアカペラ愛に満ちたお話をお楽しみに！

さらに歌声合成ソフト『VoiSona（ボイソナ）』を活用した新たな暗譜・音取り練習の提案、恒例の全国大学／社会人アカペラサークル紹介など、今回も盛りだくさんで全アカペラー必見の内容にてお届けします。

■書誌情報

書名：アカペラスタイルvol.4

著者：baratti（Nagie Lane）、かくたあおい

定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

発売：2026年2月17日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125251004/

CONTENTS

総力特集

ぼくらのハモネプ

◎インタビュー

ネプチューン

福浦与一（総合演出／IVSテレビ）

◎対談

奥村政佳（おっくん／ex.レプリカ、RAG FAIR）×baratti（Nagie Lane）

◎『全国ハモネプ大リーグ2025～アカペラ日本一決定戦～』

・優勝グループ／本気でババ抜き

・出場グループ／あまのん、The Boogie City、夕凪、ビリケンスター、ReMember、元コーラス部、クラシカーズ、ME2、どるふぃんず、うたごえぽろぽろ、岡山学芸館高校 サイダージ

・審査員コメント／土屋礼央（RAG FAIR）、こっちのけんと

◎ハモネプ25年の歴史／文：杉村一馬

第１期（2001年～2003年）全国を驚かせた「ボイパ」

第２期（2007年～2015年）大学サークルの活躍

第３期（2019年～現在）新時代のアカペラ表現

◎ハモネプ25周年！ 歴代出演者からの「お祝いメッセージ」

野口大志／レプリカ

飯田洋輔（俳優、歌手）／ブラスターズ

baratti／ブラスターズ、MonicaCorona、Nagie Lane

飯田達郎（劇団四季）／ブラスターズ

早川かほる／Z☆MA

村上佳佑／A-Z

かれん（Little Glee Monster）／やきそば☆SOUL

大野雄大（Da-iCE）／腹筋学園

向山 毅（SHOW-WA）／腹筋学園

西村健太郎／アルテマ

あんぼa.k.a.でぶんつか

Jぺい（ウルトラ寿司ふぁいやー）／背徳の薔薇

おかのやともか／たびとも、JETS

たいせー／sus4、ザ・コンティニューズ

近石 涼／sus4

Shimo-Ren／sinfonia

バズ／しっくすなっつ、ドレミソ煮込みうどん、くじらの逆襲

ヴェン／うたかるた

りょーた／あまのん

◎スペシャルスコア

「あなたといれば」RAG FAIR & INSPi

◎特集

目指せハモネプ出場！ 90秒で心を掴む“魅せ方の極意”

（講師：まーびろ、バズ）

◎アカペラスコア

らいおんハート／covered by レプリカ

LOVE PHANTOM／covered by チン☆パラ

あなたのキスを数えましょう～You were mine～／covered by Z☆MA

ハナミズキ／covered by A-Z

浪漫飛行／covered by AS★KNOW

あなただけ見つめてる／covered by BOSS

そばかす／covered by たびとも

Automatic／covered by 夜にワルツ

裸の心／covered by Bam B Crew

新宝島／covered by 本気でババ抜き

◎Special Program

『ヴォカライズ』 with こっちのけんと

アカペラを題材とした『月刊少年シリウス』連載の人気コミック『ヴォカライズ』と『アカペラスタイル』の、出版社の枠を超えたコラボが実現！ こっちのけんとをゲストに迎えて『ヴォカライズ』の魅力に迫る！

・特別対談：こっちのけんと×小菊路よう（『ヴォカライズ』作家）

◎Pick Up!

歌声合成ソフト、VoiSona（ボイソナ）で暗譜・音取りのタイパを圧倒的に向上！

かくたあおい（本誌著者）が、VoiSonaとMuseScoreを併用した音取り音源の制作にチャレンジ！ 音取りが早く、楽しくできる様子をレポートする。

◎連載

全国大学／社会人アカペラサークル紹介

小樽商科大学アカペラサークルAIRS

福島大学アカペラサークルRainbow Pumpkin

埼玉大学アカペラサークルCHOCOLETZ

早稲田大学アカペラサークルChoco Crunch

桜美林大学アカペラ部 桜唄

静岡大学浜松キャンパスアカペラサークルAal-Lied

近畿大学アカペラサークルOverScale

大阪公立大学アカペラサークルAccord

香川大学アカペラサークル えいおん

ならアカペラサークルNAC

PROFILE

baratti（バラッチ）

作編曲家、トラックメイカー／プロデューサー。

筑波大、バークリー音大卒。2021年、Nagie Laneでメジャーデビュー。これまでに、ゴスペラーズ、アオペラなどのアーティストに楽曲提供、また、ゆずの楽曲「RAKUEN」にトークボックスで参加している。2024年、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのDa-iCEの楽曲「I Wonder」 のパフォーマンスに参加。アレンジも担当し、現在再生回数は1200万回を突破している。洗足音楽大学の講師も務めている。

かくたあおい

作編曲家、音楽教育者。

茨城大学大学院音楽教育専修（作曲ゼミ）修了。

現在、常磐短期大学助教、桜美林大学・尚美学園大学講師。音感を鍛えながら音楽理論を学べるソルフェージュ教室を主宰。アカペラ分野では、講談社『ヴォカライズ』の監修や、カメレ音楽隊（TCMC2019優勝）、たむらまろ（ハモネプ2019優勝）、ho-op（アカスピ2019優勝）など、国内外の主要大会で頂点へ導くアレンジを提供。アカペラの芸術性を追求しつつ、教育者としてその裾野を広げる活動にも尽力している。

