【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】卒団の想いを形に残す。チームで揃えたい「チーム記念タオル -スポーツ-」を新発売。卒団式や記念撮影にも映えるスポーツ6種・カラー7色

チームで揃えたい「チーム記念タオル -スポーツ-」を新発売。
卒団を迎えるこの時期、部活動やクラブチームでは「卒団記念品」を何にするか悩む声が多く聞かれます。
仲間と過ごした時間を大切に残したい一方で、高すぎると気を遣わせてしまい、かといって実用性のない記念品では使われずにしまい込まれてしまう――。
そんな悩みを抱える保護者や卒団係に向けて、このたび、チームの想いを形に残す「チーム記念タオル -スポーツ-」を新たに発売しました。
卒団は、チームで過ごした時間に区切りをつける大切な節目
勝った日も、悔しかった日も。
同じユニフォームを着て、同じ背番号で戦い続けた時間は、子どもたちにとってかけがえのない思い出です。
卒団は、そんな日々に一つの区切りをつける大切な節目。
だからこそ、記念品には「モノ」としての価値だけでなく、チームで過ごした時間や想いを感じられることが求められています。
「使われない記念品」にしないために
卒団記念品を選ぶ際、よく聞かれるのが
「せっかく用意したのに、結局使われずにしまわれてしまった」という声です。
思い出として残ることはもちろん大切ですが、
実際に使ってもらえるかどうかも、記念品選びの重要なポイント。
そこで注目されているのが、日常的に使いやすい「タオル」を卒団記念品として取り入れる選択です。
チームの想いを残す「チーム記念タオル -スポーツ-」
今回発売した「チーム記念タオル -スポーツ-」は、
卒団という特別なシーンのために企画された、卒団専用の記念タオルです。
タオルには、選手一人ひとりの
・名前
・背番号
をプリントすることができ、
「この番号で戦った時間」をそのまま形に残すことができます。
チーム全員分を揃えて並べたときの統一感もあり、
卒団式や記念撮影の場面でも映える仕上がりです。
スポーツ6種・カラー7色でチームカラーに対応
スポーツデザインは全6種類。
・ 野球
・ サッカー
・ バスケットボール
・ バレーボール
・ ラグビー
・ テニス
それぞれの競技をモチーフにしたシンプルで使いやすいデザインを採用しています。
タオルカラーは全7色展開。
・ レッド
・ブルー
・グリーン
・パープル
・イエロー
・ピンク
・ホワイト
ユニフォームカラーやチームの雰囲気に合わせて選べるため、
チーム全体で揃えた際の一体感も高まります。
実用性にもこだわった、日本製タオル
本商品は、日本製・綿100％のタオルを使用しています。
肌ざわりがやさしく、部活動や日常使いにも安心して使用できる品質です。
また、薄手で乾きやすい仕様のため、
洗濯後も扱いやすく、バッグに入れてもかさばりません。
「記念品だけど、普段から使える」
そんな実用性も、この卒団タオルの特長です。
さまざまなシーンに
・部活動・クラブチームの卒業・卒団記念品に
・顧問の先生・監督・コーチへの感謝ギフトとして
・スポーツ大会・試合の記念品に
・サークルやチーム仲間への記念プレゼントに
年齢や性別を問わず使いやすいため、
安心して選べる卒団記念品としてお使いいただけます。
商品概要
チーム記念タオル -スポーツ-
＼ お揃いタオルで団結力UP！ ／
スポーツデザイン入りの カラータオル で
自分のチームだけの オリジナル グッズに！
サイズ：90×30cm
原産国：日本
素材綿：100%（泉州タオル）
販売価格：1,980円＋送料286円
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/sd-tow/
これから卒団を迎えるすべてのチームへ
卒団は、チームで過ごした時間を振り返り、
次のステージへ進むための大切な節目です。
この「チーム記念タオル -スポーツ-」が、
チームの想いや思い出を、日常の中にそっと残す存在になれば幸いです。
私たちについて
ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。
贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。
その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。
誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――
人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、
名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。
これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。
