法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」、クラウドストレージ「Box」との連携機能を提供開始

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、クラウドストレージサービス「Box」との連携機能の提供を2026年1月30日より開始しました。本機能により、既にご利用いただいているGoogleドライブ連携に加え、Boxをご利用のお客さまも、よりシームレスに「HEROZ ASK」を活用いただけるようになります。「HEROZ ASK」は、今後もお客さまの業務環境に合わせた柔軟な連携機能を拡充し、生成AI活用の利便性向上に努めてまいります。

■Box連携機能について

Box連携機能は、企業で広く利用されているクラウドストレージ「Box」に保存されたファイルを、「HEROZ ASK」から直接選択し、生成AIでの分析や要約、検索などに活用できる機能です。利用者個人のBoxアカウントで安全に接続し、必要なファイルを簡単に選択・利用できます。

【主な機能】

・インスタントアップロード（即座のファイル添付）

チャット画面から直接Boxのファイルを選択し、最大5ファイル※まで添付可能。会話の文脈に応じて、即座にファイル内容を参照しながらAIとの対話が可能です。

※後述のクレジットプランにおいては、3月より最大60ファイルまで添付が可能となる予定です。

・データソースアップロード（まとめてファイル登録）

データソース機能を通じて、Boxから最大100ファイルまで一括で登録可能。組織全体で共有したい資料やナレッジベースを効率的に構築できます。

・自動的なファイル管理

登録したファイルのURLには自動的にBoxのURLが設定され、同じファイルを再度登録した場合は内容が更新されるため、常に最新の情報を参照できます。

■あらゆる機能が自由に使える！新プラン「クレジットプラン」が登場！

「HEROZ ASK」では、定額料金で全てのオプションが利用できる「クレジットプラン」が登場しました。企業規模に応じて、「ビジネス」「プロフェッショナル」「エンタープライズ」と3つのプランをご用意しています。

それぞれのプランに付帯されるクレジット内であれば、AI議事録/AI OCR/画像生成/Deep Researchなどのオプション機能を自由かつ柔軟にお使いいただけます。

従来プランより使いやすくなった「HEROZ ASK」の新プラン「クレジットプラン」により、企業における生成AIのさらなる利活用を促進してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81022/table/97_1_18e77d4c496c430e948c31702b1b90e9.jpg?v=202602040251 ]

■今後の展望

「HEROZ ASK」は、GoogleドライブやBoxといった主要クラウドストレージとの連携を順次拡充し、お客さまの既存業務環境にスムーズに統合できる生成AI環境を提供してまいります。今後も、企業のデータ活用基盤と連携した機能開発を進め、組織全体での生成AI活用を加速させるためのプラットフォームとして進化を続けます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐に渡る分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/